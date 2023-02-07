  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Сюжет о ракетных испытаниях в КНДР
Сюжет о ракетных испытаниях в КНДРФото: Heo Ran/REUTERS
КонфликтыСеверная Корея

ООН: КНДР финансирует ядерную программу кибер-кражами

Даниил Сотников
12 мин. назад

В 2022 году контролируемые властями хакеры из Северной Кореи похитили виртуальных активов на сумму до 1 млрд долларов. Эти деньги пошли на военные расходы КНДР.

https://p.dw.com/p/4NAkC

Связанные с властями Северной Кореи хакеры в 2022 году по разным оценкам украли виртуальных активов и кибервалюты на сумму от 630 млн до 1 млрд долларов. Об этом говорится в специальном докладе ООН, сообщает агентство Reutersв понедельник, 6 февраля.

"Изменение стоимости криптовалюты в последние месяцы, вероятно, повлияло на эти оценки, но обе оценки показывают, что 2022 год стал рекордным годом для кражи виртуальных активов Северной Кореей", - говорится в отчете ООН.

Как отмечают авторы доклада, методы, используемые киберпреступниками из КНДР, стали в прошлом году "более изощренными", что затрудняет отслеживание украденных средств. Большинство кибератак были совершены группами, контролируемыми главным разведывательным управлением Северной Кореи. Всего за последние шесть лет управляемые государством хакеры КНДР завладели в общей сложности онлайн-активами на сумму около 1,2 млрд долларов.

Деньги, в том числе идут на ядерную программу

Средства зачастую анонимно инвестировали в криптовалюту, а затем использовали для финансирования ядерных и ракетных программ КНДР, говорится в докладе. В 2022 году Северная Корея запустила 73 баллистические ракеты и все более открыто угрожает ядерным оружием, отмечают в ООН.

В июне спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким сообщил, что, по данным разведки, КНДР "в любой момент" намерена провести очередное - уже седьмое - ядерное испытание. Последнее испытание КНДР боеголовки с термоядерным зарядом произошло в 2017 году.

Смотрите также:

КНДР и РФ: саммит без конкретики?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

На вопросы DW ответила министр иностранных дел Республики Корея Кан Кён Хва. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. Ведь ведущая программы Conflict Zone Сара Келли задает только острые вопросы.
Политика27 мая 2020 г.26:06 мин.
Один из испытательных запусков ракет Северной Кореей (фото из архива)

КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности

КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности

Южная Корея осудила запуск КНДР баллистических ракет как "серьезную провокацию, подрывающую мир и стабильность на Корейском полуострове, а также в международном сообществе".
Политика31 декабря 2022 г.
Руководитель КНДР Ким Чен Ын и его дочь на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2022 года

Северная Корея вновь провела ракетные испытания

Северная Корея вновь провела ракетные испытания

Ракета, запущенная из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря, пролетела около 400 километров, заявили южнокорейские военные. Сеул назвал испытания провокацией.
Политика1 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Спасение ребенка из-под завалов в Турции

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали 4350 человек

Катастрофы15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Землетрясение в Азии. DW Новости Шоу

Политика11 ч. назад60:31 мин.
Здание Мингорсуда

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

В Минске судят независимых экспертов. Что известно о деле

Правосудие и закон10 ч. назад
Ким Петрас и Сэм Смит во время церемонии награждения "Грэмми"

Немка-трансгендер Ким Петрас вошла в историю "Грэмми"

Немка-трансгендер Ким Петрас вошла в историю "Грэмми"

Культура13 ч. назад
При въезде в Изюм

Дерусификация. Как в Украине переименовывают улицы

Дерусификация. Как в Украине переименовывают улицы

Конфликты16 ч. назад
В январе 2023-го Зенон Позняк приехал в Украину, выступил на марше в Киеве, побывал в Бахмуте

Возвращение Зенона: станет ли Позняк лидером оппозиции РБ?

Возвращение Зенона: станет ли Позняк лидером оппозиции РБ?

Политика16 ч. назад
Предвыборный плакат "Альтернативы для Германии"

Правая, радикальная, успешная: партии АдГ - 10 лет

Правая, радикальная, успешная: партии АдГ - 10 лет

Политика24 ч. назад
На главную страницу