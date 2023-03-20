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Глава Северной Кореи Ким Чен ЫнФото: KCNA/KNS/dpa/picture alliance
КонфликтыСеверная Корея

В КНДР прошли учения с нанесением "ядерного контрудара"

Даниил Сотников
35 мин. назад

Северная Корея продолжает пуски ракет и военные учения на фоне совместных маневров Южной Кореи и США.

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В Северной Корее прошли двухдневные военные учения, в рамках которых армия страны отрабатывала "ядерную контратаку", сообщает в понедельник, 20 марта, агентство AFP со ссылкой на СМИ КНДР.

Учения прошли 18 и 19 марта. В ходе маневров также прошел "запуск тактической баллистической ракеты, оснащенной макетом ядерной боеголовки". По данным Генштаба Южной Кореи, ракета малой дальности, запущенная КНДР, приземлилась в море.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын "выразил удовлетворение" учениями, которые были проведены "для ознакомления соответствующих организаций с процедурами и процессами выполнения их задачи тактического ядерного удара", сообщает государственное информагентство.

КНДР отвечает на учения США и Южной Кореи

Как отмечает AFP, учения КНДР стали уже четвертой за прошедшую неделю "демонстрацией силы" и прошли на фоне совместных маневров Южной Кореи и США, которые начались 13 марта. Ожидается, что крупнейшие за последние пять лет военные учения двух стран продлятся до 23 марта.

В рамках учений под названием "Щит свободы" Вашингтон и Сеул отрабатывают сценарии по отражению возможного нападения со стороны КНДР. Пхеньян рассматривает эти учения как подготовку к вторжению в Северную Корею и неоднократно угрожал "решительным ответом", напоминает AFP. 17 марта Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17".

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