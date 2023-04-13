Власти Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону моря, сообщили южнокорейские военные. Власти Японии попросили жителей северной части Хоккайдо проследовать в укрытия, опасаясь, что ракета упадет на остров или рядом с ним.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило в ночь на четверг, 13 апреля, агентство АP со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. Южнокорейское военное ведомство не сообщило при этом каких-либо деталей, включая тип ракеты и дальность ее полета.

Между тем, правительство Японии примерно в 8 утра по местному времени попросило жителей севера острова Хоккайдо проследовать в укрытия: cистема безопасности спрогнозировала, что ракета КНДР может упасть на остров или рядом с ним. Вскоре тревога была отменена - в Токио заявили, что прогноз был ошибочным, а северокорейская ракета упала в море.

В понедельник, 10 апреля правитель КНДР Ким Чен Ын провел совещание с главными военачальниками страны, на котором пообещал усиливать ядерный арсенал Северной Кореи в более "практичном и наступательном" ключе - на фоне, по его словам, "безумных" военных учений его противников.

КНДР активизировалась на фоне учений Южной Кореи и США

В регионе 23 марта завершились самые крупные за последние годы совместные учения войск Южной Кореи и США, продолжавшиеся с 13 марта. Во время этих учений Пхеньян произвел в течение одной недели не менее пяти запусков ракет в сторону моря, причем среди них была как минимум одна ракета большой дальности. В ходе одного из таких мероприятий КНДР запустила "тактическую баллистическую ракету, оснащенную макетом ядерной боеголовки" - северокорейские СМИ описали это как отработку "ядерного контрудара".

После этого Пхеньян заявил об успешно проведенных испытаниях нового подводного беспилотного аппарата, способного нести ядерное оружие, которое с помощью подводного взрыва может вызвать "сверхмощное радиоактивное цунами". Однако аналитики из Южной Кореи и США со скепсисом отнеслись к заявлениям о наличии у Пхеньяна подобного оружия.

Это уже далеко не первые ракетные испытания КНДР в этом году. В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 испытаний, несмотря на резолюции Совбеза ООН, призывавшие их прекратить.

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