КНДР испытала баллистическую ракету большой дальности

Ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 1000 км, которые ракета преодолела за 74 минуты.

Спустя почти месяц после своего последнего запуска Северная Корея вновь произвела тестирование баллистической ракеты большой дальности. Об этом в среду, 12 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Информацию о проведении испытаний подтвердили и японские военные.

Дальность полета составила 1000 км, которые ракета преодолела за 74 минуты. Это самый продолжительный полет за всю историю пусков северокорейских ракет сообщила телекомпания TV Asahi со ссылкой на министерство обороны Японии. Ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, указала телекомпания NHK.

Это был двенадцатое ракетное испытание в 2023 году. Северная Корея в этом году впервые осуществила запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты. Попытка запустить в космос военный спутник-шпион с помощью новой ракеты-носителя закончилась неудачей. При этом резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Северной Корее использовать технологии баллистических ракет, в том числе для запуска спутников.

Военная напряженность на Корейском полуострове растет

В последнее время военная напряженность на Корейском полуострове усилилась. Коммунистическое руководство в Пхеньяне неоднократно угрожало военной эскалацией в регионе, напоминает агентство AFP.

В частности, днем ранее завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила, что если разведывательный самолет США еще раз нарушит воздушное пространство КНДР, то Вашингтон столкнется с ответными действиями Пхеньяна.

"В случае повторного своевольного нарушения для американских войск это будет весьма опасным полетом", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном государственным информационным агентством KCNA. Пхеньян также подверг критике планируемое размещение американской атомной подводной лодки в Южной Корее. По его словам, это грозит приближением ситуации на Корейском полуострове к "порогу ядерного конфликта".

В апреле Вашингтон достиг договоренности с Сеулом об усилении ядерного щита Южной Кореи. Впервые за последние десятилетия американская подводная лодка, оснащенная ядерными ракетами, должна сделать остановку в Южной Корее. Конкретная дата не называлась.

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