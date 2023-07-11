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В КНДР обвинили США в нарушении воздушного пространства

Даниил Сотников
1 ч. назад

В Минобороны Северной Кореи заявили о намерении сбивать американские самолеты-разведчики, нарушающие воздушное пространство КНДР.

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Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон
Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё ЧжонФото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обвинила США в том, что американский военный самолет-разведчик восемь раз входил в исключительную экономическую зону страны. Об этом со ссылкой на СМИ КНДР сообщает агентство Reuters во вторник, 11 июля.

Американские силы столкнутся с "очень критическим полетом", если они продолжат заниматься "незаконным вторжением", заявила Ким, повторив выдвинутое накануне обвинение в том, что США нарушили воздушное пространство КНДР. Кроме того, Ким заявила, что подобные летательные аппараты могут быть сбиты.

"Нет никакой гарантии, что такое шокирующее происшествие, как уничтожение стратегического разведывательного самолета ВВС США, не произойдет", -  ранее цитировало Reuters неназванного представителя Минобороны, чье заявление распространили местные новостные агентства.

США отвергают обвинения КНДР

Пентагон отверг обвинения Пхеньяна в нарушении воздушного пространства и заявил, что американские военные придерживаются международного права.

"Так что эти обвинения - всего лишь обвинения", - заявила журналистам представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер призвал Северную Корею "воздерживаться от эскалационных действий" и призвал "заниматься серьезной и последовательной дипломатией".

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