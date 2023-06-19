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КНДР резко раскритиковала неудачный запуск разведспутника

Сергей Ромашенко
6 мин. назад

В докладе ЦК Трудовой партии Кореи ответственных чиновников обвинили в вопиющей безответственности. Новая попытка запуска разведывательного спутника намечена на ближайшее время.

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Обломок северокорейской ракеты в Желтом море
Обломок северокорейской ракеты в Желтом мореФото: South Korea Defense Ministry/AP Photo/picture alliance

Северная Корея назвала неудачный запуск военного спутника собственного производства тяжелейшим провалом первого полугодия. В докладе для Центрального комитета правящей в КНДР Трудовой партии Кореи курировавшие запуск чиновники были подвергнуты жесточайшей критике и обвинены в вопиющей безответственности, сообщили северокорейские СМИ в понедельник, 19 июня.

Новая попытка запуска разведывательного сателлита анонсирована на ближайшее будущее. Северная Корея, находящаяся под международными санкциями из-за своей атомной и ракетной программы, признала факт технических проблем вскоре после неудачной попытки старта 31 мая. Ракета-носитель должна была доставить в космос первый северокорейский разведывательный спутник, но она рухнула в Желтое море возле одного из южнокорейских островов.

Южная Корея изучает обломки ракеты КНДР

Южная Корея извлекла из моря большую часть обломков ракеты и обследует их, чтобы выяснить, какого прогресса добилась КНДР в разработке ракетных технологий. Технологии для производства космических и военных ракет большой дальности практически идентичны.

Центральный комитет Трудовой партии Кореи, в ходе многодневного заседания, подвел промежуточные итоги выполнения важнейших военных и политико-экономических планов на текущий год. На заседании присутствовал и лидер КНДР Ким Чен Ын. Участники мероприятия зафиксировали не только прогресс в наращивании стратегического потенциала страны, но и отдельные недостатки, самым серьезным из которых был назван неудачный запуск военного разведывательного спутника.

В прошлом году Ким Чен Ын объявил Северную Корею "необратимой ядерной державой" и призвал наращивать производство вооружений, включая тактическое ядерное оружие. На фоне обострения ситуации Южная Корея расширила сотрудничество с США в военной сфере.

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