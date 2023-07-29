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FT: Украина использует артиллерийские снаряды из КНДР

Даниил Сотников
33 мин. назад

Снаряды из КНДР украинская армия могла захватить у россиян или получить от "дружественной страны", рассказали в ВСУ.

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Работа украинской артиллерии
Работа украинской артиллерииФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Украинские военные при артиллерийских обстрелах применяют, в том числе и боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пишет в субботу, 29 июля, Financial Times со ссылкой на рассказы военнослужащих и руководства ВСУ.

Журналисты FT зафиксировали использование боеприпасов из КНДР в районе Бахмута. При этом артиллеристы раскритиковали снаряды и предупредили журналистов, чтобы они держались подальше от ракетной установки "Град" во время стрельбы, поскольку снаряды "очень ненадежны и иногда совершают безумные вещи", пишет FT.

Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах. Украинские военные рассказали, что боеприпасы нередко дают осечку или не взрываются, но их все равно используют из-за дефицита снарядов.

Снаряды могли захватить у российских сил

По словам украинских военных, снаряды были "захвачены" с корабля "дружественной" страной перед тем, как их передали Украине. Предоставить дополнительную информацию собеседники FT отказались.

В министерстве обороны Украины предположили, что снаряды были захвачены у российских войск. "Мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и вполне возможно, что это тоже результат успешного проведения украинской армией военной операции", - заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак. "Россия закупала различные типы боеприпасов у самых разных тираний, включая Северную Корею и Иран", - добавил он.

Крайне маловероятно, что Северная Корея поставит оружие Украине напрямую, поскольку Пхеньян поддерживает полномасштабное вторжение России, подчеркивает FT.

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