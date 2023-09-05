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Ким Чен Ын может посетить РФ для обсуждения поставок оружия

Жан Рофе
5 сентября 2023 г.

Российская сторона в ходе переговоров хочет договориться о поставках артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР. Северной Корее нужны от РФ передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок

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Ким Чен Ын на фоне военнослужащих КНДР
Ким Чен Ын на фоне военнослужащих КНДРФото: KCNA/AP Photo/picture alliance

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить сотрудничество в оружейной сфере. Об этом сообщила в понедельник, 4 сентября, газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, встреча Ким Чен Ына и Путина может состояться во Владивостоке, куда северокорейский лидер, вероятно, прибудет на бронепоезде. Наиболее вероятные даты - с 10 по 13 сентября, когда во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум. Однако источники не исключают, что переговоры пройдут в Москве.

Стороны намерены обсудить поставки оружия

Российская сторона в ходе переговоров хочет договориться о поставках артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР, рассказали собеседники NYT. Северная Корея, со своей стороны, хотела бы, чтобы РФ предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь.

О готовящемся визите также пишет газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации США. Москва и Пхеньян пока официально не комментировали эти сообщения.

Белый дом: Переговоры между Россией и КНДР продвигаются

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что "переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются". " Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России", - сказала она.

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