Шойгу в КНДР: повлияет ли его визит на войну в Украине?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые со времен пандемии приехал с официальным визитом в КНДР. DW поговорила с корееведом Федором Тертицким о том, к чему может привести эта поездка.

70-летие окончания Корейской войны, в которой Пхеньян считает себя победителем, отмечалось в КНДР с широким размахом. На празднование "победы" в качестве почетного гостя прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. И сразу же пообещал, что переговоры с северокорейским военным руководством будут способствовать укреплению сотрудничества между Минобороны Москвы и Пхеньяна. DW поговорила с корееведом и ведущим научным сотрудником Университета Кунмин в Сеуле Федором Тертицким о том, что визит Шойгу может изменить в отношениях России и КНДР.

DW: Что означает приезд Шойгу? Почему именно сейчас было решено организовать такую поездку?

Федор Тертицкий: Моя гипотеза состоит в том, что это инициатива китайской стороны, которая также прибыла в Пхеньян, а Россия просто не возражала. Когда идет речь о какой бы то ни было инициативе России на северокорейском направлении, первый вопрос, который стоит задать: поддерживает ли эти действия Китай?

Конечно, первое, что приходит в голову, - приезд Шойгу связан с войной в Украине. Но в то же время не стоит забывать, что министр обороны РФ там не один и по совершенно конкретному поводу: 70-летие окончания Корейской войны. Я практически уверен, что без китайской делегации Шойгу бы не было в Пхеньяне.

- Было ли что-то необычное в освещении приезда министра обороны РФ?

- Можно выделить сразу несколько деталей. Во-первых, его назвали товарищем. Товарищами называют людей из братских социалистических стран. Таковых стран несколько: это братский Китай, братский Вьетнам, братский Лаос и братская Куба. Россия - капиталистическая страна, поэтому "товарищей" там нет с 1991-го года. На моей памяти российских чиновников так не называли никогда.

Шойгу на торжественном мероприятии по случаю 70-летия окончания Корейской войны Фото: AP Photo/picture alliance

Второе - то, что можно было видеть на видео и на фотографиях: транспаранты с приветствиями министра обороны РФ Сергея Шойгу на двух языках. Это отсылка к эстетике холодной войны, такие двуязычные плакаты могли разметить, допустим, к приезду советской делегации при Хрущеве или к приезду товарища Чаушеску. Северокорейцы в первый же день послали месседж: "Как хорошо, вы же нам снова будете помогать, как помогал Советский Союз".

- Мы не ожидаем много публичной информации по итогам поездки. Однако, на что вы, как специалист, обратите внимание? Что может дать информацию о достигнутых договоренностях?

- В принципе, вся история Северной Кореи ХХI века заставляет наблюдателя делать консервативный прогноз, а он заключается в том, что ничего не изменится. Как правило, такой прогноз оказывается наиболее верным. Здесь стоит вспомнить саммит Ким Чен Ына с Путиным. Они встречались, разговаривали и по итогам не изменилось абсолютно ничего.

Мне кажется, что Шойгу приехал, стороны обменялись большим количеством улыбок и рукопожатий, но, в принципе, больших изменений не будет. В то же время, конечно, возможно, будут какие-то соглашения по поводу войны (в Украине - Ред.). Но я не могу с уверенностью говорить об этом.

- Bloomberg накануне сообщал о том, что центральной темой разговора могут стать снаряды калибра 152 миллиметра. Есть ли какие-то данные о реальных запасах этих боеприпасов в Пхеньяне и готовности КНДР ими поделиться?

- В Северной Корее народ, может, и живет хуже, чем в условном Таджикистане, но масштабы военной промышленности там огромны. В Корейской народной армии служит больше людей, чем в Вооруженных силах РФ. Всю военную промышленность Северной Кореи полуофициально называют второй экономикой страны. И артиллерия является чрезвычайно важным видом войск в Северной Корее. Естественно, для нее производится большое количество снарядов, часть из них - на подземных заводах. Что-то из этого может поставляться в Россию.

В ноябре 2022 года появлялись сообщения о том, что ЧВК "Вагнер" закупал снаряды у Пхеньяна, но, с другой стороны, железных доказательств этому мы пока не видели. Поскольку слухов так много, скорее всего, какая-то доля правды в них есть, но на сто процентов утверждать не могу. Приезд Шойгу может привести к новым соглашениям, но вряд ли это будут большие объемы поставок.

- Что еще может предложить КНДР России? И что может Москва предложить Пхеньяну? Мы постоянно наблюдаем за новостями об очередных испытаниях межконтинентальных ракет в КНДР и желании Кима создать ядерную программу. Может ли Россия как-то способствовать реализаии этих амбиций?

- Что касается ядерной программы, важно учитывать желания Китая, которому не нравятся подвижки в этом направлении, потому что ядерный клуб любит свою монополию. Нужно вспомнить, что наибольший негатив со стороны Пекина в адрес Москвы после начала войны в Украине произошел, когда Путин начал разворачивать ядерное оружие в Беларуси.

Официальный представитель Компартии Китая вручает письмо от Си Цзиньпина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну Фото: KCNA/REUTERS

Если Кремль начнет какие-то поползновения в сторону помощи Пхеньяну, то это вызовет очень негативную реакцию в Пекине, причем сразу по двум поводам. Первый - это нераспространение ядерного оружия в целом. Второй - китайская зона влияния. Вся политика России исходит из того, что Северная Корея - это зона влияния Китая. То, что там делается, нужно согласовывать с Пекином. Вероятность того, что поддержка ядерной программы КНДР не понравится Китаю, очень высока. А отношения с Пекином в условиях международной изоляции для Кремля важны.

- Китай проходит красной линией через весь наш разговор, и речь идет об отсутствии субъектности России в отношении корейского региона. А насколько сама КНДР субъектна в отношениях с Путиным?

- Как раз КНДР очень даже субъектна. Ким Чен Ын действительно проводит самостоятельную политику просто потому, что в Пхеньяне исходят из того, что Китаю нужна буферная зона в лице КНДР. Китайцы могут ворчать, но все равно будут спонсировать, поддерживать, прикрывать в Организации Объединенных Наций. Точно так же, как в 1950-м году, когда Ким Ир Сен развязал Корейскую войну, Мао Цзэдун, у которого только закончилась гражданская война, с огромным скрипом и нежеланием послал войска на помощь спасать северных корейцев от поражения.

КНДР исходит из того, что китайцы никуда не денутся, а сами они пытаются китайское влияние отчаянно диверсифицировать. И направлений таких два: Москва и Сеул. В Сеуле им не повезло, здесь левый кандидат Ли Чжэ Мён на предыдущих выборах набрал очень много голосов (47,83%), но ему не хватило буквально процента, чтобы победить кандидата от правых (выиграл Юн Сок Ёль с 48,56%, - Ред).

Когда началась война в Украине, КНДР с новой силой начала обрабатывать Москву в формате "а давайте дружить, как раньше". То есть мы вам будем улыбаться, а вы нам еще будете что-то давать. Такой же порыв энтузиазма у них был после аннексии Крыма в 2014 году. В тот раз Москва парировала, в формате "давайте будем улыбаться друг другу", но никто ничего Северной Корее не стал давать. Сейчас российский посол заявлял, что Россия благодарна Пхеньяну за поддержку на международной арене, когда КНДР признала оккупированные области Украины частью России.

Россия на дипломатическом фронте сейчас в выигрышной позиции. В то же время КНДР уже все дипломатические карты сдала. Пхеньян признал независимость этих "народных республик", а потом признал их аннексию. И если КНДР это делает бесплатно, то зачем Кремлю что-то за это давать?

- Ранее сообщалось о том, что КНДР испытывает острейший гуманитарный кризис. Какова ситуация в регионе сегодня - там действительно массовый голод? И может ли использоваться эта встреча для переговоров по принципу "оружие России - еда северным корейцам"?

- Я думаю, что такое развитие событий действительно может произойти. Ситуация в стране крайне тяжелая. В КНДР из-за колоссальной изоляции в ходе пандемии огромный экономический кризис. Я думаю, что российская дипломатия будет лоббировать это направление. Хотя бы потому, что это повышает репутацию страны.

- Насколько важно для сегодняшней КНДР сотрудничество с Россией? Способно ли оно выправить ситуацию для Кима?

- На самом деле, значение торговли с Россией для Пхеньяна на данный момент практически нулевое. На 2021 год торговля с РФ занимает 0,01 процента от всего торгового оборота для КНДР. К примеру, Китай идет на первом месте с 95,56%. То есть текущие отношения не могут быть важны просто потому, что их, по сути, нет.

В перспективе Россия важна и сама по себе, и главное, для диверсификации отношений с Китаем. Северокорейская дипломатия с 60-х годов стоит на том, что Пхеньян играет на противоречиях между несколькими великими державами, так было и в годы советско-китайского раскола, и сейчас. И то, что сейчас у них есть только один союзник в лице Китая, Северной Корее очень не нравится. Конечно, они бы предпочли, чтобы Россия тоже за них вступалась. Однако я не уверен, что в России на это пойдут.

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