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КНДР празднует 70-летие окончания войны в Корее

Сергей Ромашенко
3 ч. назад

Государственные СМИ Северной Кореи сообщают, что размах торжеств войдет в историю. На празднование юбилея в КНДР прибыл и министр обороны России Сергей Шойгу.

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На торжества в КНДР прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу
На торжества в КНДР прибыл министр обороны РФ Сергей ШойгуФото: KCNA/REUTERS

В КНДР в среду, 26 июля, начались масштабные торжества по случаю 70-летия окончания войны в Корее. Государственные СМИ сообщают, что" размах празднований войдет в историю". Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын посетил кладбище, где почтил память китайских солдат, воевавших в Корее, и возложил венок на могиле старшего сына бывшего китайского руководителя Мао Цзедуна - Мао Аньина.

Китай - давний союзник Северной Кореи, оказывающий международно изолированной КНДР жизненно важную экономическую помощь. Мао Аньин когда-то сказал, что отношения между двумя странами "так же близки, как губы и зубы".

Война в Корее началась в 1950 году и завершилась 27 июля 1953 года подписанием соглашения о прекращении огня, но не мирного договора. Официально два корейских государства все еще находятся в состоянии войны. В КНДР 27 июля празднуют "день победы".

Визит Сергея Шойгу

На торжества в КНДР прибыл и министр обороны России Сергей Шойгу. В аэропорту Пхеньяна его встречали гимном и красной ковровой дорожкой. СМИ обнародовали фотографии, но которых Шойгу приветствуют министр обороны Северной Кореи Канг Сун Нам и тысячи солдат.

Сергей Шойгу возложил цветы к памятникам бывших северокорейским руководителей. Он отметил, что Северная Корея является для России "важным партнером, с которым мы делим наземную границу и широко сотрудничаем. По словам Шойгу, его переговоры в Пхеньяне приведут к усилению сотрудничества между военными ведомствами двух стран. КНДР выразила полную поддержку российской армии и российскому народу, которые "сражаются за защиту суверенных прав, развитие и интересы своей страны".

США обвинили Северную Корею в поддержке России поставками оружия в ее агрессии против Украины. В частности, как сообщил Вашингтон, в ноябре 2022 года была осуществлена поставка боеприпасов наемникам ЧВК "Вагнер", которые воевали на стороне регулярной российской армии. Северная Корея и Россия отвергли это обвинение.

Смотрите также:

Cекрет Ким Чен Ына

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