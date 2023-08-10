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Ким Чен Ын призвал активизировать военные приготовления

Екатерина Венкина
45 мин. назад

В КНДР сменили начальника Генштаба Корейской народной армии. Лидер Северной Кореи призвал "все предприятия боевой промышленности ускорить серийное производство различных видов оружия и техники".

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Ким Чен Ын на оружейном заводе
Ким Чен Ын на оружейном заводе (6 августа)Фото: KCNA/KNS/dpa/picture alliance

Вице-маршал Ли Ён Гиль назначен новым начальником Генштаба Корейской народной армии вместо занимавшего этот пост Пак Су Ира. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, KCNA).

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал активизировать военные приготовления "в наступательном ключе", передало агентство AFP.

По сообщению ЦТАК, повесткой дня на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 9 августа был "вопрос о полной военной подготовке", включая "обеспечение более мощных средств нанесения ударов".

"Ускорить серийное производство оружия"

Ким Чен Ын призвал "все предприятия боевой промышленности ускорить серийное производство различных видов оружия и техники", передало ЦТАК. "Он также призвал активно проводить реальные военные учения, чтобы эффективно эксплуатировать новейшие образцы вооружений и техники", - говорится далее в сообщении.

На заседании также обсуждалась подготовка к масштабному параду в честь 75-й годовщины образования Северной Кореи 9 сентября.

В конце июля по случаю масштабных торжеств в связи с 70-летием окончания войны в Корее Пхеньян посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Кореевед и ведущий научный сотрудник Университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий подтвердил DW, что стороны могли обсуждать поставки Москве снарядов калибра 152 миллиметра.

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