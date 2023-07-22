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КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Олег Соколенко
30 мин. назад

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщили южнокорейские военные. Пхеньян участил ракетные испытания на фоне прибытия в Южную Корею американской подлодки, способной нести ядерное оружие.

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Сюжет о ракетных испытаниях Северной Кореи на южнокорейском телевидении (фото из архива)
Сюжет о ракетных испытаниях КНДР на телевидении Южной Кореи (фото из архива)Фото: Kim Hong-Ji/REUTERS

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. По этим данным, пуск был произведен около 04.00 22 июля по местному времени (около 22.00 мск 21 июля), ракеты упали в море. Южнокорейские военные и разведка США "анализируют запуски", добавило агентство.

Предыдущие ракетные испытания КНДР прошли 19 июля - тогда Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности в противоположном направлении, в сторону Японского моря. В Сеуле охарактеризовали это как "акты значительной провокации" и явное нарушение резолюций Совбеза ООН, заявив, что Вооруженные силы Республики Корея будут сохранять постоянную боеготовность.

Укрепление военного сотрудничества между Сеулом и Вашингтоном 

Запуски ракет КНДР участились после того, как 18 июля Южная Корея и США провели в Сеуле первое заседание совместной консультативной группы по ядерным вопросам. Одновременно в Южную Корею впервые с 1981 года прибыла подводная лодка США, способная нести ядерное оружие - USS Kentucky.

Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам заявил, что прибытие этой подлодки в юнокорейский порт Пусан "может подпадать под условия использования ядерного оружия, приведенные в законе о ядерных силах КНДР".

18 июля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американский военный во время посещения демилитаризованной зоны "умышленно и без разрешения" пересек демаркационную линию между Южной и Северной Кореями и, предположительно, находится под стражей в КНДР. Позже стало известно, что речь идет о рядовом второго класса по имени Трэвис Кинг. Пхеньян пока не отвечает на запросы Вашингтона по поводу судьбы солдата, сообщают американские информагентства.

Учения США, Южной Кореи и Японии

16 июля США, Южная Корея и Япония провели совместные военно-морские учения по противоракетной обороне. По данным ВМС Южной Кореи, в маневрах, которые прошли в международных водах Японского моря, участвовали три эсминца - по одному от каждой страны, - оснащенные американской корабельной многофункциональной информационно-управляющей системой Aegis. В ходе учений отрабатывались действия союзников в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР, полет которой был смоделирован с помощью компьютера.

До этого, 12 июля, Северная Корея протестировала баллистическую ракету большой дальности. Как сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, ракета, по всей видимости, упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, дальность полета составила 1000 км.

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