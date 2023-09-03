  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСеверная Корея

Северная Корея симулировала "тактический ядерный удар"

Сергей Ромашенко
3 сентября 2023 г.

Северная Корея утверждает, что осуществила тренировочный запуск двух крылатых ракет большой дальности. Он должен был показать, что КНДР готова к ядерной войне, заявили в Пхеньяне.

https://p.dw.com/p/4VtEa
Запуск ракет КНДР показывают по южнокорейскому ТВ
Фото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Северная Корея провела учения, симулировав "тактический ядерный удар" двумя крылатыми ракетами большой дальности, сообщили государственные СМИ КНДР в воскресенье, 3 сентября. В сообщении агентства ЦТАК говорится, что учения прошли накануне рано утром и были призваны предупредить "врагов" о готовности КНДР к ядерной войне.

Две тактические крылатые ракеты, оснащенные муляжами ядерных боеголовок, были запущены в направлении Желтого моря и пролетели 1500 км, уточняется в сообщении.

Только в конце августа Северная Корея в рамках "тактических ядерных учений" осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности.

Рекордное количество испытаний оружия

В этом году КНДР провела рекордное количество испытаний различных видов вооружений. При этом на прошлой неделе Северной Корее уже вторично не удалось вывести на орбиту разведывательный спутник. 

Между тем руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил корабельные верфи и военные заводы. Пхеньян вновь подтвердил свою цель - усилить военное сдерживание США и Южной Кореи. Власти КНДР в очередной раз раскритиковали заключенное между Вашингтоном и Сеулом в прошлом месяце соглашение о расширении военного сотрудничества.

Смотрите также:

Путин готовится к затяжной войне?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

Эксцентричный Трамп признавался в любви к Ким Чен Ыну: боятся ли в Южной Корее сближения США с КНДР?

На вопросы DW ответила министр иностранных дел Республики Корея Кан Кён Хва. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk. Ведь ведущая программы Conflict Zone Сара Келли задает только острые вопросы.
Политика27 мая 2020 г.26:06 мин.
external

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)

Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики? (25.04.2019)

Москва вряд ли сможет существенно помочь процессу денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку не обладает необходимым влиянием на Пхеньян, считают западные эксперты.
Политика25 апреля 2019 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные в Запорожской области, 16 июля 2023 года
Трансляция

Генерал: ВСУ прорвали первую линию российской обороны на юге

Конфликты3 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Белорусский театральный режиссер Юра Диваков

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

Культура3 сентября 2023 г.
Подневольные рабочие в одном из лагерей в Берлине (фото из архива)

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

Забытая судьба подневольных рабочих нацистской Германии

История3 сентября 2023 г.
Двое китайских юношей сидят за столом со смартфонами

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

"Оторвись от смартфона!" Пример Китая

Общество2 сентября 2023 г.
Демонстрация в Белграде в поддержку России, 24 марта 2022 года

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Исследование: как работает российская пропаганда в Сербии

Общество2 сентября 2023 г.
Танк ВСУ в районе населенного пункта Роботино

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Успехи контрнаступления ВСУ и иные события 555-го дня войны

Конфликты1 сентября 2023 г.
Протест активисток ФАС в Гааге, май 2023 года

Ахенская премия мира - феминисткам из России

Ахенская премия мира - феминисткам из России

Политика1 сентября 2023 г.
На главную страницу