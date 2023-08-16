Пхеньян: Военный США сбежал в КНДР из-за расизма в армии

В Северной Корее через месяц после пересечения границы американским солдатом заявили о его предполагаемых мотивах и планах. Информация не может быть независимо проверена.

Власти КНДР впервые прокомментировали произошедший около месяца назад инцидент, связанный с пересечением американским военным демаркационной линии между Южной и Северной Кореями. В ходе расследования солдат признался, что незаконно проник в КНДР, а свой поступок он объяснил "бесчеловечным обращением и расовой дискриминацией в армии США", сообщили в среду, 16 августа, северокорейские государственные СМИ.

Согласно этой информации, американский военнослужащий выразил желание искать убежища в Северной Корее или третьей стране, поскольку он "разочаровался в американском обществе, в котором отсутствует равенство".

Северокорейская версия о мотивах американца Трэвиса К. не может быть проверена. Власти США пока не получили прямого доступа к нему, обе страны не имеют дипломатических отношений. О мотивах и планах К. до сих пор ничего не было известно.

Военный США проник в КНДР из Южной Кореи

В июле стало известно, что один из военнослужащих США во время посещения демилитаризованной зоны "умышленно и без разрешения" пересек военную демаркационную линию. "Мы внимательно следим за ситуацией, расследуем ее и работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников военнослужащего и принять меры для урегулирования этого инцидента", - заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он предположил, что военнослужащий находится под стражей в КНДР. Вашингтон и действующее под эгидой США Командование войсками ООН в Южной Корее заявили, что будут сотрудничать с северокорейскими силами для выяснения обстоятельств инцидента и мотивов военнослужащего.

Южная Корея и Северная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны не был заключен мирный договор. Республику Корея и КНДР разделяет демилитаризованная зона. Территория, прилегающая к ней, строго охраняется. В то же время сама зона доступна для посещения туристами.

В середине июля США, Южная Корея и Япония провели совместные военно-морские учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. В них участвовали три эсминца, оснащенные американской корабельной многофункциональной информационно-управляющей системой Aegis. В ходе учений отрабатывались действия союзников в ответ на запуск баллистической ракеты КНДР, полет которой был смоделирован с помощью компьютера, сообщили южнокорейские военные.

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