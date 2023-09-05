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США угрожают КНДР "последствиями" за поставки оружия РФ

Анастасия Аринушкина
6 сентября 2023 г.

В Вашингтоне призывают Пхеньян придерживаться своих публичных обязательств и не поставлять вооружения в Россию.

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Ким Чен Ын во время встречи с Владимиром Путиным (фото из архива)
Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Вашингтон угрожает Пхеньяну "последствиями", если Северная Корея будет поставлять оружие в Россию. КНДР "заплатит за это высокую цену" в международном сообществе, заявил во вторник, 5 сентября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По словам американского чиновника, северокорейский правитель Ким Чен Ын ожидает продолжения переговоров о поставках вооружений РФ на уровне лидеров государств.

Как ранее сообщала газета New York Times, Ким планирует в сентябре приехать в Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным сделку по продаже оружия. По данным издания, встреча может состояться во Владивостоке, куда северокорейский лидер, вероятно, прибудет на бронепоезде. В Кремле не стали комментировать эту публикацию.

Джейк Салливан напомнил, что из-за неспособности российской оборонной промышленности удовлетворять потребности армии в войне против Украины Кремль ищет способы закупки боеприпасов за границей. "Мы продолжим призывать Северную Корею придерживаться своих публичных обязательств и не поставлять вооружения в Россию", - подчеркнул он.

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