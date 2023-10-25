Чем Запад может ответить на альянс России и Северной Кореи?

США обвиняют КНДР в поставках России оружия для войны с Украиной. По мнению экспертов, глубокая неприязнь к Западу долго будет подпитывать сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

Южная Корея присоединилась к США в осуждении Северной Кореи после того, как на прошлой неделе Вашингтон выступил с утверждениями, что КНДР поставила боеприпасы и оружие России для ведения ею войны с Украиной. В Сеуле рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении Пхеньяна, заявил в субботу, 21 октября, высокопоставленный представитель южнокорейского МИД.

Между тем аналитики полагают, что у Южной Кореи осталось немного рычагов давления на северного соседа, которому удается справляться с трудностями, несмотря на беспрецедентные международные санкции, несколько раз ужесточавшиеся Совбезом ООН после проведения Северной Кореей ядерных испытаний.

Совбез ООН ввел беспрецедентные санкции против Северной Кореи за ее ракетно-ядерные испытания Фото: Yonhap/picture alliance

По мнению наблюдателей, с момента первого ядерного взрыва, осуществленного КНДР в октябре 2006 года, глобальная геополитическая ситуация кардинально изменилась, и Пхеньян, продолжая свое противостояние с Западом, теперь вступил в тесный союз как с Россией, так и с Китаем. И эти альянсы позволяют Северной Корее обходить многочисленные санкции, совершенствовать военный потенциал и пытаться реализовать собственные геополитические амбиции в Северо-Восточной Азии.

Южная Корея осуждает взаимные военные поставки РФ и КНДР

Ссылаясь на развитие отношений между Россией и Северной Кореей, МИД Южной Кореи в своем заявлении от 21 октября отметил: "Любые взаимные поставки (в военной сфере. - Ред.) между этими двумя странами являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове".

Джон Кирби Фото: Evelyn Hockstein/REUTERS

Эти комментарии прозвучали после того, как официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам в Вашингтоне, что Пхеньян якобы поставил Москве 1000 контейнеров с военными грузами.

По данным властей США, было замечено, как в порту Раджин контейнеры были помещены на борт северокорейского судна, а затем доставлены в порт в поселке Дунай в Приморском крае России. Далее, по словам Кирби, спутники проследили путь груза из порта до склада боеприпасов в районе города Тихорецк, который расположен примерно в 290 км от границы РФ с Украиной.

Аналогичные снимки из космоса, проанализированные Центром стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), базирующимся в Вашингтоне, выявили резкое увеличение количества поездов, перевозящих контейнеры через границу Северной Кореи с Россией.

Военный парад в Северной Корее, 9 сентября 2023 года. И Москва, и Пхеньян категорически отвергают обвинения в том, что КНДР поставляет оружие РФ Фото: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

И Москва, и Пхеньян категорически отвергают обвинения в том, что КНДР поставляет оружие в РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 октября вновь подчеркнул, что никаких доказательств таких поставок нет.

Недовольство Москвы и Пхеньяна действиями Запада

В то время как в ходе возможных взаимных поставок Россия получает выгоды в военной сфере, а Северная Корея - предположительно, топливо, продовольствие и военные технологии, у обеих стран появляется также шанс укрепить двусторонние отношения и "доставить неприятности" Западу, указывает Дэн Пинкстон, профессор международных отношений в сеульском кампусе Тройского университета.

"Обе эти страны испытывают глубокое чувство недовольства Западом и желание перевернуть международный порядок, - говорит профессор. - К этому списку можно добавить и других игроков - например, Китай и Иран. Их претензии не во всем совпадают, но все эти страны недовольны Западом".

И хотя ни одно из государств, образующих этот, по выражению Пинкстона, новый "антидемократический альянс", полностью не доверяет друг другу, они будут сотрудничать до тех пор, пока это будет отвечать их интересам. В случае с Россией и Северной Кореей такое сотрудничество может продлиться очень долго: "Эти две страны хотят иметь совсем другую архитектуру безопасности, чем сейчас. Российский лидер Владимир Путин хочет разрушить НАТО и Евросоюз, в то время как Северная Корея - упразднить соглашение о перемирии, подписанием которого в июле 1953 года закончилась Корейская война, и, возможно, взять под контроль южную половину Корейского полуострова".

Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время посещения аэродрома под Владивостоком, 16 сентября 2023 года Фото: KCNA/AP/picture alliance

Это политические игроки, которые действуют оппортунистически, поскольку имеют возможности воспользоваться нынешней глобальной геополитической ситуацией, поясняет Пинкстон. В то же время, по его мнению, для Северной Кореи укрепление союза с Россией, мировой державой, является определенным проявлением престижа, который в некоторой степени спасает от чувства унижения, испытываемого Ким Чен Ыном.

Опасность этого альянса, полагает профессор, состоит в том, что очередные санкции в отношения Пхеньяна, вводимые США или Южной Кореей, едва ли ослабят режим Кима. А Россия уже дала понять, что, используя свое право вето в Совбезе ООН, не согласится на усиление давления на КНДР со стороны ООН.

Специфический набор навыков КНДР пригодится Москве?

Высказывались даже предположения, что Северная Корея, которой так долго удается умело выживать в условиях тотальных санкций за счет использования хакерских атак с кражей огромных сумм в криптовалютах, контрабанды наркотиков под дипломатическим прикрытием, а также других хитроумных действий, возможно, готова научить Россию некоторым своим приемам - в обмен на ядерные и ракетные технологии.

Пак Чжун Вон, профессор международного права в университете Данкук, считает, что Северная Корея вероятно "продолжит занимать провокационные позиции и максимально использовать благоприятную международную ситуацию в своих целях".

По его словам, из поля зрения Пхеньяна не ускользнет то, что политика США в настоящее время "парализована". Северная Корея, добавляет Пак, также осознает, что Украина и Ближний Восток приковывают сейчас к себе внимание всего мира. И что с учетом того, что Россия в Совбезе ООН является другом КНДР, дополнительные санкции в отношении нее, скорее всего, будут ограничены по масштабам и воздействию.

"Все это благоприятно для Севера, и я ожидаю, что Пхеньян продолжит пользоваться такой неопределенностью вплоть до выборов в США в следующем году, - прогнозирует Пак. - Только когда мы узнаем, кто будет новым американским президентом, положение может стабилизироваться".

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