Чем Запад может ответить на альянс России и Северной Кореи?
Южная Корея присоединилась к США в осуждении Северной Кореи после того, как на прошлой неделе Вашингтон выступил с утверждениями, что КНДР поставила боеприпасы и оружие России для ведения ею войны с Украиной. В Сеуле рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении Пхеньяна, заявил в субботу, 21 октября, высокопоставленный представитель южнокорейского МИД.
Между тем аналитики полагают, что у Южной Кореи осталось немного рычагов давления на северного соседа, которому удается справляться с трудностями, несмотря на беспрецедентные международные санкции, несколько раз ужесточавшиеся Совбезом ООН после проведения Северной Кореей ядерных испытаний.
По мнению наблюдателей, с момента первого ядерного взрыва, осуществленного КНДР в октябре 2006 года, глобальная геополитическая ситуация кардинально изменилась, и Пхеньян, продолжая свое противостояние с Западом, теперь вступил в тесный союз как с Россией, так и с Китаем. И эти альянсы позволяют Северной Корее обходить многочисленные санкции, совершенствовать военный потенциал и пытаться реализовать собственные геополитические амбиции в Северо-Восточной Азии.
Южная Корея осуждает взаимные военные поставки РФ и КНДР
Ссылаясь на развитие отношений между Россией и Северной Кореей, МИД Южной Кореи в своем заявлении от 21 октября отметил: "Любые взаимные поставки (в военной сфере. - Ред.) между этими двумя странами являются явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове".
Эти комментарии прозвучали после того, как официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил журналистам в Вашингтоне, что Пхеньян якобы поставил Москве 1000 контейнеров с военными грузами.
По данным властей США, было замечено, как в порту Раджин контейнеры были помещены на борт северокорейского судна, а затем доставлены в порт в поселке Дунай в Приморском крае России. Далее, по словам Кирби, спутники проследили путь груза из порта до склада боеприпасов в районе города Тихорецк, который расположен примерно в 290 км от границы РФ с Украиной.
Аналогичные снимки из космоса, проанализированные Центром стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies), базирующимся в Вашингтоне, выявили резкое увеличение количества поездов, перевозящих контейнеры через границу Северной Кореи с Россией.
И Москва, и Пхеньян категорически отвергают обвинения в том, что КНДР поставляет оружие в РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 октября вновь подчеркнул, что никаких доказательств таких поставок нет.
Недовольство Москвы и Пхеньяна действиями Запада
В то время как в ходе возможных взаимных поставок Россия получает выгоды в военной сфере, а Северная Корея - предположительно, топливо, продовольствие и военные технологии, у обеих стран появляется также шанс укрепить двусторонние отношения и "доставить неприятности" Западу, указывает Дэн Пинкстон, профессор международных отношений в сеульском кампусе Тройского университета.
"Обе эти страны испытывают глубокое чувство недовольства Западом и желание перевернуть международный порядок, - говорит профессор. - К этому списку можно добавить и других игроков - например, Китай и Иран. Их претензии не во всем совпадают, но все эти страны недовольны Западом".
И хотя ни одно из государств, образующих этот, по выражению Пинкстона, новый "антидемократический альянс", полностью не доверяет друг другу, они будут сотрудничать до тех пор, пока это будет отвечать их интересам. В случае с Россией и Северной Кореей такое сотрудничество может продлиться очень долго: "Эти две страны хотят иметь совсем другую архитектуру безопасности, чем сейчас. Российский лидер Владимир Путин хочет разрушить НАТО и Евросоюз, в то время как Северная Корея - упразднить соглашение о перемирии, подписанием которого в июле 1953 года закончилась Корейская война, и, возможно, взять под контроль южную половину Корейского полуострова".
Это политические игроки, которые действуют оппортунистически, поскольку имеют возможности воспользоваться нынешней глобальной геополитической ситуацией, поясняет Пинкстон. В то же время, по его мнению, для Северной Кореи укрепление союза с Россией, мировой державой, является определенным проявлением престижа, который в некоторой степени спасает от чувства унижения, испытываемого Ким Чен Ыном.
Опасность этого альянса, полагает профессор, состоит в том, что очередные санкции в отношения Пхеньяна, вводимые США или Южной Кореей, едва ли ослабят режим Кима. А Россия уже дала понять, что, используя свое право вето в Совбезе ООН, не согласится на усиление давления на КНДР со стороны ООН.
Специфический набор навыков КНДР пригодится Москве?
Высказывались даже предположения, что Северная Корея, которой так долго удается умело выживать в условиях тотальных санкций за счет использования хакерских атак с кражей огромных сумм в криптовалютах, контрабанды наркотиков под дипломатическим прикрытием, а также других хитроумных действий, возможно, готова научить Россию некоторым своим приемам - в обмен на ядерные и ракетные технологии.
Пак Чжун Вон, профессор международного права в университете Данкук, считает, что Северная Корея вероятно "продолжит занимать провокационные позиции и максимально использовать благоприятную международную ситуацию в своих целях".
По его словам, из поля зрения Пхеньяна не ускользнет то, что политика США в настоящее время "парализована". Северная Корея, добавляет Пак, также осознает, что Украина и Ближний Восток приковывают сейчас к себе внимание всего мира. И что с учетом того, что Россия в Совбезе ООН является другом КНДР, дополнительные санкции в отношении нее, скорее всего, будут ограничены по масштабам и воздействию.
"Все это благоприятно для Севера, и я ожидаю, что Пхеньян продолжит пользоваться такой неопределенностью вплоть до выборов в США в следующем году, - прогнозирует Пак. - Только когда мы узнаем, кто будет новым американским президентом, положение может стабилизироваться".
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