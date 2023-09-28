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В КНДР закрепили в конституции наращивание ядерных сил

Даниил Сотников
28 сентября 2023 г.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал это историческим событием, призвав ускорить модернизацию ядерного вооружения.

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Военный парад в КНДР
Военный парад в КНДРФото: Yonhap/picture alliance

Власти Северной Кореи на девятой сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР официально закрепили в конституции страны политику наращивания ядерных сил, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи в четверг, 28 сентября.

Соответствующие поправки были внесены в одну из статей конституции. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало поправку "важнейшим пунктом повестки дня".

Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал внесение поправок "историческим событием". "Блестяще выполнена необходимая историческая и политическая задача, предназначенная гарантировать верховным законом республики ядерную политику нашего государства, ядерной державы в подлинном смысле этого слова", - сказал он.

Ким Чен Ын также призвал "ускорить модернизацию ядерного вооружения, чтобы удержать определенное преимущество в стратегическом сдерживании". Кроме того, в своем выступлении Ким Чен Ын призвал КНДР "и дальше укреплять солидарность со странами, выступающими против США и стратегии гегемонии Запада", и осудил трехстороннее сотрудничество между США, Южной Кореей и Японией, назвав его "азиатской версией НАТО".

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