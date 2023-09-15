  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Лукашенко предложил Путину "сотрудничество на троих" с КНДР

Сергей Гуща
15 сентября 2023 г.

На встрече в Сочи Путин и Лукашенко обсудили итоги визита Ким Чен Ына в РФ, войну в Украине и экономическое сотрудничество между Россией и Беларусью.

https://p.dw.com/p/4WNbG
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото из архиваФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Война в Украине, экономическое взаимодействие и прошедшие накануне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсуждали президент РФ Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи в пятницу, 15 сентября.

Эта встреча прошла на фоне агрессивной войны, развязанной Москвой против Украины, в ходе которой, по данным ООН, уже погибли более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены; более 16 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, из них около 6 миллионов бежали в другие страны.

Лукашенко Путину: "Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном"

"Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме... Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих - Северная Корея, Россия", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным. Хозяин Кремля, в свою очередь, проинформировал Лукашенко о переговорах с северокорейским диктатором, отметив, что Россия и КНДР "никому не создают никаких угроз". По утверждению Путина, Россия, выстраивая отношения с КНДР, "никогда не нарушает и не собирается нарушать" каких-либо международных норм или соглашений.

По данным западных экспертов, Путин и Ким Чен Ын обсуждали вопросы военного сотрудничества, в частности поставки северокорейского оружия и боеприпасов России для продолжения войны в Украине. Если такие поставки начнутся, это будет "однозначным нарушением международного права" и резолюции СБ ООН 1874 от июня 2009 года, заявил ранее эксперт Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан. В свою очередь США пригрозили, что КНДР "заплатит высокую цену" за поставки оружия.

Путин рассказал о 300 тысячах новых контрактников

Путин рассказал Лукашенко об успехах в наборе российских контрактников на войну против Украины. По его сведениям, порядка 300 тысяч человек подписали контракты с Минобороны РФ или стали добровольцами. Путин также заметил, что данные о 270 тысячах контрактников, которые он озвучивал несколько дней назад, "уже были устаревшими".

Лукашенко в свою очередь поведал Путину о странах Запада, которые "спят и видят свои регулярные воинские части" в Украине. По утверждению белорусского правителя, в Польше уже сформированы у границы военные соединения, готовые зайти на Украину.

На что Путин заявил, что "мы фиксируем (в Украине. - Ред.) и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов". При этом у России, по его словам, "нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны".

Лукашенко ожидает выход экономик РФ и Беларуси на досанкционный уровень

Говоря об интеграционных процессах Беларуси и России, Лукашенко счел "выполненными более 80% задач" в этой сфере. Он пообещал "за три месяца" "дожать вопросы" по работе правительств над основными направлениями реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзными программами.

Лукашенко сообщил Путину о поставке в РФ "по просьбе российского правительства" по 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива для разрешения "не то что перебоев, некоторых сложностей на рынке по топливу".

По мнению белорусского правителя, в 2024 году экономики обеих стран выйдут на досанкционный уровень, По его словам, вместе с Путиным они "решают все вопросы, и мелкие, и крупные". "По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, - все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - сказал Лукашенко.

Смотрите также:

Польша отгородилась забором от Беларуси и мигрантов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Встреча Путина и Ким Чен Ына: что привез для Кремля бронепоезд из Пхеньяна? DW Новости (12.09.2023)

Встреча Путина и Ким Чен Ына: что привез для Кремля бронепоезд из Пхеньяна? DW Новости (12.09.2023)

Ким Чен Ын приехал в своем бронепоезде из Пхьеньяна во Владивосток, где находится Владимир Путин. Это первая зарубежная поездка северокорейского лидера за четыре года, о которой известно. Одной из тем встречи, вероятно, станут поставки вооружений из КНДР в Россию.
Политика12 сентября 2023 г.31:51 мин.
external

"Это война с собственными гражданами": зачем Лукашенко ограничил выдачу паспортов белорусам

"Это война с собственными гражданами": зачем Лукашенко ограничил выдачу паспортов белорусам

Новый указ Александра Лукашенко позволяет выдавать гражданам РБ новые паспорта только на территории Беларуси. Ранее белорусы, проживающие за границей, могли получить документы в посольстве или в консульстве. Теперь им нужно будет вернуться на родину. Зачем властям понадобилось это решение и что делать белорусам за границей?
Права человека8 сентября 2023 г.04:31 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

КПП на российско-финляндской границе
Трансляция

Финляндия официально запретила въезд российских автомобилей

Конфликты15 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лауреаты премии Free Media Awards Роман Анин, Мариам Никурадзе и Федор Павлюченко

Free Media Awards вручена СМИ из России, Украины и Беларуси

Free Media Awards вручена СМИ из России, Украины и Беларуси

СМИ14 сентября 2023 г.
Карикатура - карикатурный Ким Чен Ын виден в окне бронепоезда, на крыше которого сидят крокодил Гена с гармошкой и Чебурашка.

Визит Ким Чен Ына в Россию: кто уедет с ним на бронепоезде?

Визит Ким Чен Ына в Россию: кто уедет с ним на бронепоезде?

Политика14 сентября 2023 г.
Вид с высоты птичьего полета после наводнения на ливийский город Дерна, больше других пострадавший от стихии

Наводнение в Ливии. Как выглядит пострадавший регион

Наводнение в Ливии. Как выглядит пострадавший регион

Катастрофы15 сентября 2023 г.9 фото
Паспорт гражданина Беларуси

"Паспорт иностранца" для белоруса. Пример Польши и Литвы

"Паспорт иностранца" для белоруса. Пример Польши и Литвы

Политика15 сентября 2023 г.
Федор Павлюченко

Главред Reform.by: Для Беларуси главное - не стать частью РФ

Главред Reform.by: Для Беларуси главное - не стать частью РФ

Общество15 сентября 2023 г.
Выставка "Эдвард Мунк: магия Севера" в Берлинской галерее

С шумом, но без "Крика". Как Эдвард Мунк расколол Берлин

С шумом, но без "Крика". Как Эдвард Мунк расколол Берлин

Культура14 сентября 2023 г.
На главную страницу