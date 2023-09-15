Лукашенко предложил Путину "сотрудничество на троих" с КНДР

На встрече в Сочи Путин и Лукашенко обсудили итоги визита Ким Чен Ына в РФ, войну в Украине и экономическое сотрудничество между Россией и Беларусью.

Война в Украине, экономическое взаимодействие и прошедшие накануне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном обсуждали президент РФ Владимир Путин и правитель Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Сочи в пятницу, 15 сентября.

Эта встреча прошла на фоне агрессивной войны, развязанной Москвой против Украины, в ходе которой, по данным ООН, уже погибли более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены; более 16 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, из них около 6 миллионов бежали в другие страны.

Лукашенко Путину: "Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном"

"Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме... Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих - Северная Корея, Россия", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным. Хозяин Кремля, в свою очередь, проинформировал Лукашенко о переговорах с северокорейским диктатором, отметив, что Россия и КНДР "никому не создают никаких угроз". По утверждению Путина, Россия, выстраивая отношения с КНДР, "никогда не нарушает и не собирается нарушать" каких-либо международных норм или соглашений.

По данным западных экспертов, Путин и Ким Чен Ын обсуждали вопросы военного сотрудничества, в частности поставки северокорейского оружия и боеприпасов России для продолжения войны в Украине. Если такие поставки начнутся, это будет "однозначным нарушением международного права" и резолюции СБ ООН 1874 от июня 2009 года, заявил ранее эксперт Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан. В свою очередь США пригрозили, что КНДР "заплатит высокую цену" за поставки оружия.

Путин рассказал о 300 тысячах новых контрактников

Путин рассказал Лукашенко об успехах в наборе российских контрактников на войну против Украины. По его сведениям, порядка 300 тысяч человек подписали контракты с Минобороны РФ или стали добровольцами. Путин также заметил, что данные о 270 тысячах контрактников, которые он озвучивал несколько дней назад, "уже были устаревшими".

Лукашенко в свою очередь поведал Путину о странах Запада, которые "спят и видят свои регулярные воинские части" в Украине. По утверждению белорусского правителя, в Польше уже сформированы у границы военные соединения, готовые зайти на Украину.

На что Путин заявил, что "мы фиксируем (в Украине. - Ред.) и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов". При этом у России, по его словам, "нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны".

Лукашенко ожидает выход экономик РФ и Беларуси на досанкционный уровень

Говоря об интеграционных процессах Беларуси и России, Лукашенко счел "выполненными более 80% задач" в этой сфере. Он пообещал "за три месяца" "дожать вопросы" по работе правительств над основными направлениями реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзными программами.

Лукашенко сообщил Путину о поставке в РФ "по просьбе российского правительства" по 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива для разрешения "не то что перебоев, некоторых сложностей на рынке по топливу".

По мнению белорусского правителя, в 2024 году экономики обеих стран выйдут на досанкционный уровень, По его словам, вместе с Путиным они "решают все вопросы, и мелкие, и крупные". "По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, - все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - сказал Лукашенко.

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