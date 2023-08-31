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Лукашенко отказался выводить боевиков ЧВК "Вагнер"

Ольга Лебедева
31 августа 2023 г.

Правитель Беларуси назвал необоснованным призыв глав МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии вывести "вагнеровцев" из его страны. Министры четырех стран пригрозили Минску полностью закрыть границу.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко
Правитель Беларуси Александр ЛукашенкоФото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Правитель Беларуси Александр Лукашенко отказался выводить боевиков российской ЧВК "Вагнер" из своей страны. Соответствующие призывы властей Польши и государств Балтии он назвал "необоснованными и глупыми". Кроме того, на заседании Совета безопасности Беларуси в четверг, 31 августа, Лукашенко обвинил соседние страны ЕС в увеличении бюджетов на оборону и стягивании к границе с Беларусью "крупных воинских формирований".

"Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран", цитирует БелТА слова Лукашенко.

Польша и балтийские страны призвали Лукашенко вывести "вагнеровцев" из страны

Министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении по итогам встречи в Варшаве 28 августа призвали власти в Минске немедленно вывести из Беларуси дислоцированных там российских наемников, а также отправить нелегальных мигрантов, находящихся в приграничных районах, в их страны исхода. Они предупредили, что в случае инцидента на границе с применением оружия либо масштабного наплыва мигрантов все пункты пропуска на границе с Беларусью будут закрыты.

В тот же день один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, сославшись на свои источники, сообщил о выдаче боевикам ЧВК "Вагнер" в Беларуси новых паспортов. Документы с измененными именами и фамилиями выдают "вагнеровцам" уже около месяца, заявил он в интервью польскому агентству PAP. По словам Латушко, такая практика может быть связана с подготовкой диверсий и терактов. По его информации, в Беларуси остаются несколько тысяч боевиков ЧВК, при этом у Александра Лукашенко отсутствуют достаточные финансовые ресурсы, чтобы содержать их большое число. Поэтому одна часть из них отправится в Африку, другая подпишет контракты с Минобороны РФ, а остальные уволятся либо останутся в Беларуси, предположил Латушко.

В связи с сообщениями о присутствии в Беларуси большого числа боевиков ЧВК "Вагнер", приехавших туда после неудавшегося мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина граничащие с Беларусью страны ЕС закрывают погранпереходы на общей границе и усиливают группировки войск в пограничных регионах. В частности, Литва в августе закрыла два из шести автомобильных пропускных пунктов. Гибель Пригожина при крушении его самолета над Тверской областью, произошедшая 23 августа, не повлияет на планы Польши и балтийских стран, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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