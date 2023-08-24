Страны ЕС из соображений безопасности отгораживаются от РБ

Граничащие с Беларусью государства-члены ЕС закрывают погранпереходы с ней и усиливают группировки войск на границе. Почему это происходит и как скажется на рядовых белорусах - у DW.

Западные соседи Беларуси отглаживаются от нее и усиливают военное присутствие на восточных границах. В начале августа Польша направила туда дополнительные войска, а Литва закрыла два из шести автомобильных пропускных пункта. Латвия также рассматривает возможность таких шагов: один из латвийских чиновников сообщил DW, что на сей счет ведутся "активные консультации", а решение планируется принять в конце августа.

Три государства-члена Евросоюза, граничащие с РБ, заявили, что таким образом они реагируют на сообщения о присутствии на белорусской территории наемников печально известной российской ЧВК "Вагнер", перебравшихся в соседнюю страну после скоротечного и неудачного июньского мятежа. "Это решение является одной из превентивных мер, направленных на устранение возникающих угроз нацбезопасности и возможных провокаций на границе, - отметила глава МВД Литвы Агне Билотайте в своем заявлении о временном закрытии погранпереходов. - Это позволит пограничникам перераспределить свои силы на границе с Беларусью и уделять еще больше внимания охране госграницы".

Матеуш Моравецкий Фото: Pawel Supernak/PAP/dpa/picture alliance

Крушение в среду, 23 августа, самолета, на борту которого, по данным Росавиации, находилось руководство ЧВК "Вагнер", в том числе, ее хозяин Евгений Пригожин, похоже, не повлияет на планы соседей Беларуси. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что возможная гибель Пригожина не снижает угрозу для Польши.

По мнению премьера, ЧВК "Вагнер" теперь перейдет под контроль президента Путина и будет и дальше использоваться "как инструмент провокаций, шантажа и различного рода преследований с целью подрыва политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Беларусью". Возможно, даже больше, чем раньше.

Что стоит за закрытием Литвой двух погранпереходов на границе с РБ?

Госпогранкомитет Беларуси назвал временное закрытие Литвой двух автомобильных пунктов пропуска "неконструктивным и недружественным". Ведомство обвинило Вильнюс в том, что он "намеренно создает искусственные барьеры на границе в угоду своим политическим амбициям" и использует "любой предлог", чтобы помешать литовским гражданам ездить в Беларусь.

Европарламентарий из Литвы Раса Юкнявичене Фото: DW

Раса Юкнявичене, депутат Европарламента от консервативной партии "Союз Отечества", не скрывает, что действующие пункты пропуска из Литвы в Беларусь вызывают беспокойство в Вильнюсе. В прошлом году Минск ввел безвизовый въезд в страну для литовцев, латышей и поляков. По словам Юкнявичене, в прошлом в течении четырех лет возглавлявшей Минобороны Литвы, есть опасения, что Беларусь может попытаться завербовать европейских туристов: "Везде на погранконтроле стоят сотрудники белорусского КГБ. Они допрашивают и пытаются вербовать".

Еврокомиссия не отреагировала на решение Литвы, но в письменном комментарии для DW ее представитель заявил, что в Брюсселе "очень внимательно следят за развитием событий на внешних границах ЕС с Россией и Беларусью".

Отношения между ЕС и Беларусью: "Нисходящая спираль"

Жизель Боссе, исследователь отношений Евроюза и Беларуси в Маастрихтском университете, считает, что нынешний виток напряженности - часть движения по "нисходящей спирали". Сначала эти отношения заметно ухудшились во второй половине 2020 года, когда Брюссель обвинил Минск в фальсификации итогов президентских выборов и жестоком подавлении вызванных этим массовых протестов оппозиции. После чего ЕС ввел несколько пакетов санкций против белорусских чиновников и организаций.

Мигранты из Афганистана на границе Беларуси и Польши, октябрь 2021 года Фото: Attila Husejnow/SOPA/ZUMA/dpa/picture alliance

Новый этап кризиса начался в 2021 году - после резкого увеличения числа нелегальных пересечений границ Польши и Литвы с Беларусью мигрантами из стран Ближнего Востока. Тогда Брюссель обвинил власти в Минске в том, что те доставляют к границе мигрантов и даже помогают им нелегально проникнуть на территорию стран ЕС. Действия Беларуси были названы "циничной инструментализацией мигрантов", призванной оказать политическое давление на Евросоюз.

С тех пор польские и литовские погранслужбы подвергаются жесткой критике со стороны правозащитников за негуманное обращение с мигрантами, пытающимися пересечь границу со стороны Беларуси. "Я получаю постоянные тревожные сообщения о случаях насилия и других нарушениях прав человека, совершаемых в отношении мигрантов, в том числе в связи с вытеснением их на границе Литвы с Беларусью", - отмечается в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, сделанном в начале 2023 года.

Геополитика и права человека

Официальный представитель Еврокомиссии заявил DW, что пограничники стран-членов ЕС "обязаны обеспечивать эффективный доступ к международной защите". Однако Боссе убеждена, что Брюссель мог бы сделать больше для предотвращения злоупотреблений в отношении мигрнатов: "Геополитические соображения серьезны, и к ним надо так и относиться. Но как далеко можно зайти, чтобы потом на границах нарушались основные права человека?".

Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Как и многие другие европарламентарии, Раса Юкневичене поддерживает жесткий погранконтроль и предупреждает, что наемники ЧВК "Вагнер" могут использовать некоторые тактические приемы, которые белорусские власти применяли в прошлом.

"Провокации возможны. Вагнеровцы могут действовать вместе с группами мигрантов - толкать их, притворяться, находиться внутри групп людей и лучше организовывать их для незаконного пересечения границы", - не исключает Юкневичене. Между тем при проверке фактов, проведенной DW, не было найдено никаких подтверждений утверждениям, ранее опубликованным в интернете, что наемники группы "Вагнер" выдают себя за мигрантов, чтобы попасть в Польшу.

Все меньше возможностей для выезда из Беларуси

Нарастающая напряженность на границе приводит к тому, что у рядовых белорусов становится все меньше возможностей выехать за пределы страны. Лидер оппозиционной Партии труда Литвы Андрюс Мазуронис в этой связи заявил в интервью телерадиокомпании LRT, что закрытие границ с РБ будет иметь негативные экономические последствия и создаст трудности для белорусской демократической оппозиции и диссидентов, которые теперь называют Литву своим домом.

Тем временем активисты демсил, бежавшие из страны после президентских выборов августа 2020 году, сталкиваются с новыми проблемами. На фоне опасений, что спецслужбы Беларуси могут проникнуть в ряды диаспоры, Латвия в прошлом году начала ограничивать возможности белорусских граждан занимать руководящие должности в местных компаниях, которые считаются важными с точки зрения национальной безопасности. А Литва в начале 2023 года ограничила выдачу виз и гражданства белорусам и россиянам.

Однако европарламентарий из Литвы Раса Юкневичене подчеркивает, что возможность получения гуманитарных виз никто не отменял, и настаивает на том, чтобы ее страна продолжала оказывать поддержку белорусам. После подавления режимом Лукашенко массовых протестов во второй половине 2020 года страны ЕС стали домом для десятков тысяч белорусских эмигрантов, большинство из которых осели именно в Литве и Польше.

ЕС обещает "поддержать" белорусов на пути к демократии

Хотя ЕС после событий 2020 года и ввел некоторые визовые ограничения в отношении Беларуси, представитель Еврокомиссии заверил DW, что они направлены на "конкретные категории чиновников, связанных с режимом" в Минске, и не затрагивают рядовых граждан. В Брюсселе заявили, что продолжат оказывать поддержку белорусским политзаключенным и их семьям, правозащитникам, негосударственным СМИ и бизнесу в изгнании.

"ЕС будет поддерживать белорусов до тех пор, пока они будут идти по пути создания независимой, демократической и процветающей страны", - пообещал представитель Еврокомиссии.

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