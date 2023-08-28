Как пропаганда в РБ комментирует смерть Пригожина

Александр Лукашенко впервые высказался о катастрофе самолета Евгения Пригожина только 25 августа. "Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина", - заявил Лукашенко, который два месяца назад обещал основателю ЧВК "Вагнер" "полную безопасность" и вывод наемников в РБ. Также правитель Беларуси прокомментировал версию о причастности Владимира Путина к крушению самолета. Он заявил, что не может себе представить, "что это сделал Путин, что виноват Путин" - "слишком грубая, непрофессиональная работа". Эти же нарративы подхватила и белорусская пропаганда.

Лукашенко Пригожину гарантий не давал?

Крушение самолета ЧВК "Вагнер" и смерть Евгения Пригожина не стали топ-новостями белорусских госсми. Они, в основном, публиковали заявления Александра Лукашенко и официальные комментарии Москвы, а также настаивали на непричастности к этому Лукашенко и Путина: "Притянуть за уши и возложить ответственность за трагедию сейчас пытаются, кстати, не только на Путина, но и на Лукашенко", - говорится в сюжете телеканал ОНТ. Обвинения в адрес Путина и Лукашенко там называют "ударом по образу людей, которые "держат слово". О причинах крушения в сюжете говорится довольно сдержано: мол, это одна из тех авиакатастроф, выводы о которой "никогда не устроят и не удовлетворят всех".

"Белорусские гарантии объективно могут распространяться только на территорию нашей страны. Все "вагнеровцы", в разное время дислоцированные в Беларуси, включая Пригожина и Уткина, пребывали в полной безопасности", - написал провластный политолог Александр Шпаковский.

Карикатура DW о роли Лукашенко в окончании мятежа ЧВК "Вагнер", июнь 2023 года Фото: DW

Акцент на том, что Лукашенко не давал никаких гарантий безопасности Пригожину сделали и ведущие программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1". Там же показали сюжет "об августовском проклятии" - якобы именно в этом месяце происходит наибольшее число природных катаклизмов, авиакатастроф и так далее.

Белорусские пропагандисты оправдывают Путина

Еще один нарратив белорусской пропаганды - Путину не выгодна смерть Пригожина. Политолог Андрей Лазуткин назвал обвинения в адрес Путина "приемом пропаганды" Запада и "версией Бербок". "Путин к этому не причастен, у него не было мотива это делать", - заявил Лазуткин, он также предположил, что Пригожина и "часть командиров устранили" из-за передела "влияния или средств финансовых".

Политолог Алексей Дзермант также опровергает версию о причастности руководства РФ к смерти Пригожина, потому что "это выставило бы их в свете неприглядном". Он говорит, что это выгодно "украинским спецслужбам", "потому что обвинения посыпались бы как раз в сторону российского руководства".

"Мы прекрасно знаем западные провокации. Сначала все повесить на российского лидера, чтобы создать образ монстра, демона. Это абсолютный бред!", - негодует ведущий белорусского гостелеканала СТВ Григорий Азаренок. А коллега Азаренка, политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой называет ЧВК "Вагнер" "викингами, сарматами, скифами". По выражению Пустового, "Вагнер" и Пригожин "разгоняет все тучи, злые посылы, которые идут на Восток с Запада".

"Спровоцировать новый поход "Вагнера" на Москву"

"У смерти Евгения Пригожина есть цель. Это смута. Слишком много сил и ресурсов включилось в раздувание пожара междуусобицы в России", - написал "эксперт по национальной безопасности" газеты "СБ. Беларусь сегодня" Александр Тищенко. Он считает, что "на Западе пытаются спровоцировать бойцов и командиров "Вагнера" на новый бунт и поход на Москву". "Именно на их плечах там размечтались взломать оборону российского государства. Вот где на самом деле готовился пресловутый контрнаступ. И начать его должна не Украина, как всем внушали", - пишет Тищенко.

"Они (западные страны. - Ред.) организовали, скорее всего, этот акт. Поэтому им надо сделать такую реакцию, при которой отвести свое собственное участие в этом преступлении и перевалить его на кого угодно", - заявил в интервью информационному агентству Белта бывший премьер-министр Украины (2010-2014 годов. - Ред.) Николай Азаров.

От "земля стекловатой" до "большая трагедия для Отечества"

Не осталась смерть Пригожина без внимания и пропагандистских telegram-каналов. Здесь стоит выделить канал экс-активиста штаба Валерия Цепкало и бывшего политэмигранта Ильи Бегуна "Авторитарненько". "Земля стекловатой, карма сделала недолгий путь бумеранга", - написал Бегун под новость о крушении самолета Пригожина. Также он предположил, что это могло быть инсценировкой, а основатель "Вагнера" "тихо валит на острова через подставное тело". Под публикацией - более ста комментариев, в основном, возмущенных. Бегун свое отношение к Пригожину объясняет тем, что "попытка вооруженного мятежа" - "не повод для симпатий".

Кроме того, в комментариях "фанатам Пригожина" рекомендуют уйти на telegram-канал "Белорусский силовик". Этот ресурс связывают с МВД РБ. На нем - репосты с российских z-каналов, ресурсов, связанных с ЧВК "Вагнер", видео со стихийных мемориалов в разных городах РФ.

Вероятно, из собственного контента - сообщение якобы от белоруса, одного из старых сотрудников ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест", который называет гибель Пригожина "большой трагедией для Отечества". В публикации также говорится, что "маловероятно", что "это сделано внешним врагом": "Если же это нож в спину... то Отечество переживет, и не такое еще было и будет... но судьба твоя, как любого "Иуды" незавидна".

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