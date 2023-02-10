В Воронеже в течение всего дня 24 июня тушили крупный пожар на нефтебазе, где горело 5 тысяч тонн авиационного топлива. По словам местных жителей, нефтебазу атаковали с вертолета. Сразу после начала пожара на одном из видео, которые распространяли российские телеграм-каналы, был виден ударный вертолет Ка-52, летевший от нефтебазы.