Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер" в фотографиях
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поднял мятеж против Минобороны РФ. Путин назвал действия наемников, воюющих в Украине, предательством. Позже "вагнеровцы" вернулись на свои позиции. Главное о бунте - в фотогалерее DW.
Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по позициям "Группы Вагнера"
Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ракетных ударов по позициям наемников. После этого они двинулись в Ростов-на-Дону, где появились в ночь на 24 июня.
Наемники добрались до штаба ЮВА в Ростове-на-Дону
Утром 24 июня наемники окружили штаб Южного военного округа. Позже Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" контролирует все военные объекты не только в Ростове-на-Дону, но и в Воронеже.
Обстрелы Украины не прекратились
Несмотря на мятеж ЧВК "Вагнер", Россия продолжила обстрел Украины. По данным властей Киева, два человека погибли в результате ночной российской атаки.
Пригожин объявлен мятежником
ФСБ России обвинила основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в организации вооруженного мятежа.
Военная техника на улицах Ростова-на-Дону
Перемещение по центру Ростова-на-Дону и прилегающим к нему автомагистралям было затруднено из-за военной техники и перекрытий.
Введен режим КТО
В Москве, Подмосковье и в Воронежской области был объявлен режим контртеррористической операции, отменены или перенесены выпускные балы, закрыт доступ на Красную площадь и в Кремль. Пригожин объявил поход на Москву.
Путин заявил об "ударе в спину"
Президент России Владимир Путин в специальном телеобращении утром 24 июня назвал действия наемников предательством и призвал их сдаться, пригрозив наказанием. Пригожин слагать оружие отказался.
Обыск в "ЧВК Вагнер Центре" в Санкт-Петербурге
В здание "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге вошли силовики. Предположительно, там проводится обыск. Также люди в масках и с автоматами замечены у отеля и ресторана, которые связывают с Пригожиным, передает "Фонтанка".
Военный мятеж - внутреннее дело РФ, считают в ЕС
В ЕС мятеж Пригожина расценивают как внутреннее дело России. В то же время западные страны одна за другой заявили, что внимательно наблюдают за развитием событий.
Колонна ЧВК "Вагнер" достигла Липецкой области на пути в Москву
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов днем 24 июня подтвердил продвижение по региону колонны ЧВК "Вагнер". Он призвал жителей области не выходить из дома и не ездить на любом транспорте. Позже в субботу власти региона сообщили о закрытии ряда въездов в Липецк.
Пожар на нефтебазе в Воронеже перед заходом в город ЧВК "Вагнер"
В Воронеже в течение всего дня 24 июня тушили крупный пожар на нефтебазе, где горело 5 тысяч тонн авиационного топлива. По словам местных жителей, нефтебазу атаковали с вертолета. Сразу после начала пожара на одном из видео, которые распространяли российские телеграм-каналы, был виден ударный вертолет Ка-52, летевший от нефтебазы.
В Москве 26 июня объявлено нерабочим днем
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем "в целях минимизации рисков". Решение не распространяется на органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленный комплекс и городские службы. "Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу" - заявил он.
Правитель Беларуси провел переговоры с основателем ЧВК "Вагнер"
Правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил о переговорах с Евгением Пригожиным по просьбе президента РФ Владимира Путина и договоренности об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Основатель ЧВК принял предложение Минска о "дальнейших шагах по деэскалации напряжения", сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Кремль: Пригожин "уйдет в Беларусь"
Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь" в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" будет прекращено, а часть боевиков "Группы Вагнера", изначально отказавшаяся участвовать в мятеже, подпишет контракты с Минобороны РФ.