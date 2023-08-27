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СКР подтвердил гибель Евгения Пригожина

Евгений Жуков
27 августа 2023 г.

Генетическая экспертиза подтвердила соответствие личностей погибших в катастрофе под Тверью списку пассажиров и членов экипажа, опубликованному Росавиацией. В числе погибших - создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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На месте крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту
На месте крушения самолета с Евгением Пригожиным на бортуФото: Investigative Committee of Russia/Handout/REUTERS

Следственный комитет России заявил, что по результатам молекулярно-генетических экспертиз установлены личности всех 10 человек, погибших в авиакатастрофе в Тверской области, в числе которых значился и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Личности погибших "соответствуют списку, заявленному в полетном листе", говорится в сообщении ведомства, обнародованном в воскресенье, 27 августа.

Следственный комитет также указал, что главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела "по факту авиационного происшествия".

Крушение самолета Евгения Пригожина

Принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer Legacy разбился 23 августа по пути из Москвы в Санкт-Петербург в Бологовском районе Тверской области. МЧС России сообщило о гибели 10 человек, по данным Росавиации, на борту находились три члена экипажа и семеро пассажиров. Кроме прочих, в списке пассажиров значились сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве заявили, что для возбуждения дела о теракте нет оснований.

На следующий день после происшествия президент РФ Владимир Путин фактически признал смерть Пригожина, принеся соболезнования его близким и родственникам всех погибших в авиакатастрофе.

Различные версии авиакатастрофы

Среди версий причин крушения самолета в СМИ назывались взрыв бомбы на борту и попадание в него зенитной ракеты.

По данным CNN, американская разведка пока находится на ранней стадии собственного расследования о причинах катастрофы. Однако, как рассказали четыре источника телеканала, подтверждений того, что он был сбит ракетой, пока нет. В то же время, по словам источников Reuters, предварительные выводы властей США говорят о правдоподобности версии о ракете "земля - воздух". Собеседники The New York Times и The Wall Street Journal предположили, что причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета. Как уточняет NYT, изучались и другие версии, в частности о фальсифицированном топливе.

Одновременно источники российских Telegram-каналов Baza и SHOT утверждают, что взрыв бомбы является основной версией падения самолета Пригожина. Возможно, на борту были заложены два взрывных устройства: одно в районе санузла, второе - в отсеке шасси. А вот версия о зенитной ракете, которую приводят, в частности, Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", по данным Baza, не в приоритете, поскольку на деталях упавшего самолета замечено мало внешних повреждений.

Большинство политических аналитиков склонны считать, что за гибелью Пригожина, организовавшего в конце июня военный мятеж, стоят российские спецслужбы и лично президент РФ Владимир Путин.

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На месте крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту

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