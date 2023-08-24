Комментарий: Путину не отмазаться от пригожинщины

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин, очевидно, погиб. Но зло, которое он творил, с его смертью не закончится. Оно часть политической системы, возглавляемой Путиным, считает Андрей Бреннер.

Путь Пригожина от "повара Путина" к шефу ЧВК "Вагнер" оказался не длинным Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Самолет, на борту которого, судя по списку пассажиров, находился основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, разбился спустя два месяца после похода последнего на Москву. Тогда, 24 июня 2023 года, президент России Владимир Путин назвал мятеж Пригожина "ударом в спину". А предательства Путин, по его же собственным словам, не прощает . Могло ли крушение самолета основателя ЧВК, обвиняемой в совершении множества преступлений в Африке и в Украине, оказаться роковой для него и счастливой не только для Кремля случайностью?

Гибель Пригожина после мятежа. "Совпадение? Не думаю"

В это вряд ли поверят россияне, которым госСМИ сутками напролет скармливают теории заговора, подкрепляя самые абсурдные умозаключения коронным: "Совпадение? Не думаю". Возможно, появятся версии и даже доказательства непричастности Кремля к смерти того, кто нес смерть другим. Не исключено, что российская власть и не будет особо прятаться за подобными оправданиями, лицемерно устроив при этом "герою России" Пригожину роскошные похороны.

Андрей Бреннер

Как бы там ни было, но теперь эпоха правления позднего Путина прочна связана с именем основателя ЧВК "Вагнер". Его гибель зацементирует эту связь. И президенту не отмазаться ни от Пригожина, ни от подозрений в причастности к гибели главаря наемников, ни от совершенных ими преступлений. Пригожин в геометрической прогрессии развил то, к чему нынешний глава российского государства целенаправленно шел многие годы: обесцениванию любых законов, жесткому устранению противников и установлению криминальных порядков.

Путин 2.0

Сознательное искажение Путиным не только истории, но и современности Пригожин виртуозно усовершенствовал, создав "фабрики троллей". Отжатие бизнеса, практикуемое путинским окружением, "повар президента" успешно экспортировал в Сирию и страны Африки. А уж если юрист Путин вытирал ноги о конституцию страны, то основателю ЧВК (деятельность которых в России запрещена) не стоило большого труда развернуть рекрутирование заключенных на войну с Украиной.

В чем Пригожин, пожалуй, превзошел президента, так это в жестокости по устранению оппонентов. В том числе и поэтому мятеж ЧВК "Вагнер" пусть на один день, но заставил содрогнуться путинский режим. Многие представители интеллигенции стыдливо признавались себе, что где-то в глубине души желали успеха Пригожину. А Михаил Ходорковский даже публично поддержал мятеж .

И это еще одна трагедия страны, когда противники нынешней власти свои надежды на смену режима в России возлагают на криминального авторитета. Что уж говорить о тех, для кого жить по понятиям - норма жизни, а разговаривать на уголовном жаргоне - обыденная форма общения. Пригожинщина пустила глубокие корни в российском обществе.

Жизнь после смерти

Смерть Пригожина может сослужить Путину дурную службу в том случае, если вокруг основателя ЧВК "Вагнер" будет расти ареал мученика, правдолюбца и того, кто мог вернуть России успех в ее преступной войне с Украиной. Но Кремль вряд ли допустит это или постарается использовать ситуацию с пользой для себя, перекупив, запугав или ликвидировав наемников Пригожина.

Возможно, что в Сети появится анонимный телеграм-канал с названием типа "Ветеран ЧВК", который будет сообщать, что в авиакатастрофе в Тверской области погиб "человек, похожий на Пригожина", а настоящий Пригожин консультирует диктаторов в африканских странах.

Но Пригожин или его реинкарнация вряд ли уже окажут серьезное влияние на политическую жизнь в России, а вот пригожинщина наверняка переживет нынешнего президента РФ. И дело не только в тысячах уголовников, которым повезло не погибнуть в Украине и которые теперь возвращаются в города и веси огромной страны. Дело в политической системе, выстроенной вокруг Путина. Вопрос только в том, поглотит ли она своих создателей или даст им дожить их биологический век.

Автор: Андрей Бреннер, руководитель отдела "Новости и актуальная политика" русской редакции Deutsche Welle

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