Крушение самолета Евгения Пригожина: что известно

В Тверской области разбился бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Что известно о произошедшем к данному моменту - у DW.

Самолет, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, разбился под Тверью в среду, 23 августа. Что могло стать причиной катастрофы, жив ли Пригожин, значившийся в списках пассажиров, и как это происшествие повлияет на "вагнеровцев", - у DW.

Что же произошло

Самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, пропал с радаров около 18:11 (мск) в Бологовском районе Тверской области. Спустя полчаса в Сети начали появляться первые сообщения о крушении бизнес-джета.

Отмечалось, что самолет рухнул у села Куженкино и "сгорел целиком". По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", крушение сопровождали два взрыва в небе: "Было два взрыва. Крыло и стабилизатор упал на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы. Гражданские не пострадали, на дома не попало".

Онлайн-издание "Верстка" отмечает , что село Куженкино расположено недалеко от города Бологое и озера Валдай, где находится резиденция Владимира Путина. Примерно в 50 километрах от места падения джета размещены системы ПВО 42-го зенитного ракетного полка. Также рядом находится военная авиабаза "Хотилово". Эта территория входит в состав Западного военного округа.

Как пишет онлайн-издание "Важные истории", на лайнере Embraer Legacy 600 с номером RA-02795 Пригожин летал в Минск сразу после мятежа, 27 июня. Борт RA-02795 летал также по маршруту "политического турне Пригожина по России" в мае и июне, указывают журналисты. Старый номер джета - M-SAAN, под ним он с 2019 года находится в санкционных списках США за связь с Пригожиным, говорится в публикации.

Кто был на борту разбившегося самолета Пригожина

После крушения самолета Пригожина МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (3 человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Евгений Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

"Как ведомство так быстро получило доступ к спискам пассажиров частного джета, - неясно", - прокомментировало появление списка онлайн-издание "Важные истории".

Вскоре Telegram-канал Baza опубликовал подробности биографий пассажиров из списка.

Ранее журналист Андрей Захаров , специализирующийся на освещении тем, связанных с ЧВК "Вагнер", написал со ссылкой на свои источники, что Евгений Пригожин 23 августа действительно вылетел в Россию из Африки вместе со всем командным составом ЧВК.

Версии причин крушения самолета Пригожина

Как пишет российское онлайн-издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие рассматривает "все версии крушения самолета Пригожина, в том числе ошибку пилота, технические неполадки и внешнее воздействие". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения самолета в Тверской области.

Между тем Telegram-канал Grey Zone , считающийся близким к кругам ЧВК, практически сразу обнародовал сообщение, что самолет Евгения Пригожина "был сбит огнем из ПВО подведомственной МО РФ в Бологовском районе Тверской области".

"Местные жители перед падением самолета слушали два разрыва характерных ПВО и это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев", - утверждали авторы.

В свою очередь Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" утверждает со ссылкой на источник, что самолет Пригожина "был сбит двумя ракетами С300", этот зенитный комплекс расположен неподалеку от места крушения. "23 июня мятеж. 24 августа конец. В Кремле любят цифры", - говорится в посте.

Версия об ошибочном пуске зенитной ракеты может быть выбрана в качестве основной, пишет и связанный с Минобороны России Telegram-канал "Рыбарь".

Однако военный эксперт Юрий Федоров, с которым пообщалось издание "Агентство", версию о том, что джет был сбит ракетой ПВО, опровергает. "Если бы он был сбит ракетой ПВО, то на видео виден был бы дымный след, я пока не видел следа. Если очевидцы не видели взлетающую ракету и след от нее, то версия с ПВО под вопросом. Если он так падает, то мог быть взрыв на борту или то, что можно назвать терактом", - пояснил он.

Telegram-канал Mash также выдвигает версию, что на борту мог произойти "теракт". Версию о "теракте" Украины ко Дню независимости выдвигает и близкий к Кремлю политолог Сергей Марков .При этом Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет со ссылкой на источник, что "тема с бомбой на борту самолета Пригожина раскручивается все активнее": "Якобы появились показания, что в самый последний момент на борт загрузили некий подарок в виде ящика дорогого вина. И теперь отрабатывают версию, что в этом ящике и могла быть бомба. Сам самолет (до погрузки ящика) внимательно осматривался, в том числе с собаками".

Погиб ли Пригожин?

Telegram-канал Mash приводит слова "члена главного совета" оккупированной РФ части Запорожской области Украины Владимира Рогова. Тот утверждает, что пообщался "с великими музыкантами" и те подтвердили факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

О том, что "тела Пригожина и Уткина обнаружены и опознаны", пишет и канал "ВЧК-ОГПУ". Со своей стороны близкий к Пригожину Telegram-канал Grey Zone заявляет: "Руководитель "Группы Вагнера", Герой России, настоящий патриот своей Родины - Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России".

Однако подтвердить или опровергнуть это утверждение можно будет лишь после опознания останков и заключения патологоанатомов.

Тем временем, по данным Telegram-каналов "Важные истории" и Mash, другой самолет, связанный с Пригожиным, - Embraer c бортовым номером RA-02748 - к 21:00 (мск) сел в бизнес-аэропорту Остафьево в Москве.

"Ранее, в 17:19, борт вылетел из столицы в Петербург, где сел в 18:27. После - отправился обратно и приземлился в столице уже в 20:02. Находится ли там Пригожин - пока неизвестно", - говорится в посте Mash.

Онлайн-издание "Настоящее время" напоминает о двух случаях, когда СМИ сообщали о гибели владельца ЧВК "Вагнер". В 2019 году писали, что Пригожин погиб в авиакастрофе в Конго, а в 2022-м - что его убили в Попасной в Луганской области.

Версию инсценировки не исключили и близкие к Кремлю собеседники "Медузы" . "Для того чтобы скрыться навсегда, взяв один из многочисленных запасных паспортов, сгоревший самолет - тоже подходящий повод. Ворон костей не соберет, концы в пепел, след простыл", - приводит мнение политолога Екатерины Шульман онлайн-издание The Bell .

Между тем российское государственное информагентство РИА "Новости" сообщило, что 23 августа - в день крушения самолета Евгения Пригожина - президент РФ Владимир Путин находился на мероприятии в честь 80-летия победы в курской битве. "Путин с оркестром" - гласит подпись к посту.

Реакции на крушение самолета Пригожина

Комментируя известия о крушении самолета Пригожина, президент США Джо Байден заявил, что не удивился этому. "Могу напомнить, что когда вы же меня об этом спрашивали, я сказал, что на его (Пригожина. - Ред.) месте следил бы, на чем передвигаюсь. Что именно произошло, не знаю, но я не удивлен. В России мало происходит такого, за чем не стоял бы Путин", - сказал Байден журналистам.

"Демонстративное устранение Пригожина и командования "Вагнера" через два месяца после попытки государственного переворота является сигналом Путина российским элитам в преддверии выборов 2024 года. "Осторожно! Нелояльность равна смерти". Но это также сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если не украинский трибунал, то это будет пуля ФСБ", - написал в соцсети X (бывшей Twitter) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя новости о крушении самолета главы ЧВК "Вагнер" в Тверской области.

В свою очередь издание The Wall Street Journal приводит комментарий министра ЦАР по стратегическим инвестициям Паскаля Койагбеле: "Российские власти восстановят контроль. Наше партнерство - с российским государством". СМИ неоднократно сообщали, что в ЦАР находятся подразделения ЧВК "Вагнер", которые обеспечивают безопасность властей этой страны.

Что будет с ЧВК "Вагнер"?

На фоне сообщений о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина боевики частной военной компании начали готовиться к выезду из Беларуси. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления со ссылкой на источники в белорусском подполье.

"По данным белорусского подполья, вечером 23 августа происходит сворачивание части лагерей "вагнеровцев" в Беларуси, - говорится в сообщении. - Вероятно, колонны направляются в направление границы с РФ, но спецслужбы РБ пытаются препятствовать выезду автомобильной техники наемников".

Между тем мониторинговая группа "Беларуский гаюн" сообщила, что в Беларусь прилетел транспортный самолет ВКС РФ Ил-76, вмещающий до 225 человек.

Как пишет онлайн-издание "Главный региональный", после падения самолета Пригожина совет командиров ЧВК "Вагнер" собрался на экстренное совещание.

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