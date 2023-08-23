Евгений Пригожин значился пассажиром разбившегося самолета

Евгений Пригожин находился в числе пассажиров бизнес-джета, потерпевшего крушение в Тверской области, сообщили в Росавиации. Погибли десять человек.

В списке пассажиров частного самолета, разбившегося в Тверской области, значились имя и фамилия Евгения Пригожина, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По данным российского МЧС, при крушении вблизи населенного пункта Куженкино бизнес-джета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва - Санкт-Петербург, погибли 10 человек. "На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли", - говорится в сообщении ведомства .

Telegram-канал Baza пишет, что самолет принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

По факту авиакатастрофы начато расследование, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации. На месте крушения работают спасатели.

По информации близкого к ЧВК "Вагнер" Telegram-канала Grey Zone, самолет был сбит из ПВО. Подтверждения этим сведениям нет.

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