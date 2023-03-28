Иосиф Пригожин как зеркало российской элиты

Скандальная запись телефонного разговора, предположительно проведенного музыкальным продюсером и экс-сенатором, так популярна, потому большинство россиян думают так, как эти двое, считает Иван Преображенский.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин Фото: Vyacheslav Prokofyev/dpa/picture alliance

Несколько последних дней в анонимных и личных телеграм-каналах, блогах, на новостных сайтах (как российских, так и украинских), в соцсетях и пабликах главной новостью был разговор, предположительно проведенный уехавшим в Азербайджан экс-сенатором Фархадом Ахмедовым с перебравшимся в Дубай музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным (его часто путают с Евгением Пригожиным, создателем ЧВК "Вагнер").

Даже анонсирование президентом России Владимиром Путиным размещения в Беларуси российского ядерного оружия не прекратило споры: реально ли состоялся такой разговор, кто слил запись - или подделал ее - и зачем. В чем причина такого интереса к двум мало чем примечательным личностям и преимущественно матерной беседе?

Разговор двух неизвестных

Широко в самой России, тем более за ее пределами, даже Иосиф Пригожин известен скорее как муж певицы Валерии, а также как человек, вступившийся за певца Валерия Меладзе, когда того травили за осуждений российской агрессии против Украины. Про миллиардера же Фархада Ахметова, кроме специалистов, и вовсе не знает почти никто. Скорее всего, не помнят про него даже жители Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые он представлял в 2000-х в Совете Федерации.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Тем не менее предполагаемый разговор Ахметова и Пригожина - он сам назвал аудиозапись фальшивой, отметив, что недоброжелатели подделали его голос с помощью нейросетей - обсуждают не только в России, но и в Украине, в европейских медиа, в азербайджанских и армянских пабликах. Почему же неформальное, обильно сдобренное матом общение двух немолодых мужчин оказалось всем столь интересно?

Конспирологи привычно стали обсуждать, кому выгоден слив этой беседы и кто его организовал - ведь запись сначала появилась 25 марта в украинских пабликах. Совсем уж немногие - еще и то, кто ее сфальсифицировал. Все козыряли своими неформальными знаниями и контактами. Главное, однако, тут не в этом. Абстрагируясь от того, оригинальная эта запись или фейковая, любой, кто общался с представителями российского правящего класса, подтвердит, что многие - если не большинство из них - примерно так и говорят: с постоянным использованиям нецензурщины и со вставками "умных" слов.

Два малоизвестных мужика оказались очень узнаваемы. Слушатели сразу опознали в них представителей сложившейся в России правящей элиты. Это первая причина такого интереса.

Лицемерие как отличительная черта

Что мы узнаем из слитого разговора? Страх элиты перед Путиным и презрение к нему. При этом одновременно - уверенность в его безальтернативности на долгие годы. Война в Украине проиграна Россией, что будет дальше? Об этом рассуждают собеседники.

Полный цинизм и лицемерие. Никакого особого сочувствия Украине при понимании преступности войны. Страх перед западными санкциями и одновременно их демонизация (чего стоят высказывания про доносы от составляющих санкционные списки мифических украинцев и "ранее уехавших русских", которые все "шпионы").

Недвижимость в Великобритании лучше продать, а в Швейцарии можно попробовать сохранить. Держаться от путинских надо подальше. Что не мешает жене Иосифа Пригожина певице Валерии давать в апреле концерт в Москве, билеты на который стоят от 1800 до 13 500 рублей (без учета цен для VIP-партера) и выступать на других мероприятиях, вполне провоенных.

Звезды российской эстрады вначале войны побунтовали, но мало кто из них решился, как Алла Пугачева, покинуть в итоге страну. Они, как Пригожин, трусливо ругаются на Путина на кухнях и массово выступают в поддержку его преступной войны со сцен по всей России. Если получится - то по военному спецтарифу, который оказался выше гонораров мирного времени.

Это лицемерие, отчетливо проявляющееся в слитом разговоре предположительно Ахмедова с Пригожиным, - вторая причина такого высокого интереса. Оно - отличительная черта, благодаря которой так легко поверить, что любой представитель российского правящего класса или его прихлебатели произносят все, что есть на обнародованной аудиозаписе.

Последний аргумент

Главная же причина такого неадекватного интереса, как мне кажется, в том, что многие люди услышали в этом разговоре то, что сами в России говорят шепотом на кухнях или при созвонах с близкими друзьями по разным мессенджерам, которые вроде как не вполне доступны для спецслужб. Большинство честных (что важно) кухонных разговоров кого угодно с кем угодно примерно так и будут среди россиян звучать. Причем как людей лояльных Путину, так и нелояльных.

Так что хотя ничего нового те, чью беседу записали и слили, не сказали, они проговорили предельно откровенно то, что всем и так известно. Если бы не было столько подробностей жизни российского правящего класса, то содержание разговора можно было бы считать реальным срезом общественного мнения, примерно как интервью актеры Кучеры Дудю, только еще откровеннее. Этого с начала войны никто так ярко не делал.

Практической же пользы от прослушивания этого разговора никакой. Он никак не помогает изменить ситуацию в России, правящий класс которой состоит из людей с такой окрошкой в голове как у экс-сенатора Ахмедова или продюсера Пригожина.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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