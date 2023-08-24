Что пишут в ФРГ о Пригожине: Дьявол, связавшийся с дьяволом

Ни одно из ведущих немецких и немецкоязычных СМИ в четверг, 24 августа, не обошло своим вниманием случившееся накануне в РФ крушение самолета, на борту которого, по официальным данным, находились руководители ЧВК "Вагнер", в том числе ее основатель и владелец бизнесмен Евгений Пригожин. Все пассажиры самолета, как сообщила Росавиация, погибли. DW собрала самых яркие комментарии масс-медиа и политиков Германии.

FAZ: "Крест для Вагнера"

В статье "Крест для Вагнера", опубликованной в консервативной и влиятельной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), в частности, отмечается: "Гибель руководителя российского военизированного подразделения "Вагнер" Евгения Пригожина воспринимается как факт с вечера среды. Однако официальный характер сообщений о смерти до сих пор проявлялся только при общем просмотре информации: по данным Росавиации, необычайно оперативно выступившей с комментарием по этому делу, Пригожин находился на борту частного самолета Embraer Legacy, разбившегося в Тверской области к северо-западу от Москвы. (…)

У импровизированного мемориала в Петербурге рядом со штаб-квартирой ЧВК "Вагнер" Фото: Anastasia Barashkova/REUTERS

Вечером стало известно, что все десять тел (пассажиров разбившегося самолета. - Ред.) найдены и поисковая операция завершена. Теперь предстоит официальное опознание трупов. Последователи Пригожина не стали дожидаться этого: в "Вагнер-центре", штаб-квартире подразделения в Петербурге, в ночи светились окна в форме креста".

Автор публикации, корреспондент FAZ в России Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt) констатирует, что заигрывание со смертью, особенно с адом, было постоянной темой в группе "Вагнер", бойцам которой важно было казаться бесстрашными: "Даже в аду он будет лучшим! Слава России!" - написано под памятными постами Пригожину и Уткину (один из командиров ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, имевший позывной "Вагнер". - Ред.) в Telegram-канале "Серая зона", ведение которого приписывается этой ЧВК. Вечером в среду человек в маске у (импровизированного. - Ред.) мемориала в Петербурге еще говорил, что у "Вагнера" есть другие командиры, "которым мы должны подчиняться. Мы продолжаем действовать по уставу".

NZZ: "Пригожин был чудовищем"

После неудавшегося двухмесячной давности мятежа вагнеровцев месть Кремля Евгению Пригожину была лишь вопросом времени, отмечает в комментарии в швейцарской Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Андреас Рюеш. Теперь, по его словам, это, очевидно, свершилось. Смерть Пригожина устрашит непокорные слои российской элиты, прогнозирует Рюеш.

"Древнеримский принцип "о мертвых либо хорошо, либо ничего" в случае с Евгением Пригожиным соблюсти сложно. Пригожин, погибший в среду, 23 августа в авиакатастрофе, был чудовищем, безжалостным преступником, который буквально ходил по трупам, прославлял насилие и теперь сам пожал его плоды. (…) И все же деятельность командира частной армии - ЧВК "Вагнер" - имела и положительные стороны. Презрение к человечности, с которым Пригожин вел войну против Украины, открыло многим на Западе глаза на истинную природу кремлевского режима. В отличие от Путина и его министров, бывший заключенный Пригожин никогда не пытался замаскировать свой преступный характер", - указывается в публикации NZZ.

На месте падения самолета, на борту которого, по данным Росавиации, находился Евгений Пригожин Фото: AP Photo/picture alliance

Ее автор также полагает, что деятельность Пригожина продемонстрировала, насколько ничтожно значение закона в современной России: "Группа "Вагнер" в течение многих лет действовала на различных театрах военных действий в интересах режима, хотя никаких правовых оснований для этого не было, а частные военные компании даже прямо запрещены (в РФ - Ред.). Но "частнику" Пригожину было позволено рекрутировать бойцов на войну в российских СИЗО и обещать им амнистию - вне всякой правовой системы и в обход госструктур. Это стало возможным только потому, что Путин, в стиле крестного отца мафии, дал соответствующее указание-намек".

"Куда бы ни шел "Вагнер", за ним следуют смерть, разрушение и эксплуатация"

Немецкие политики также активно комментировали крушение Embraer Legacy с командованием ЧВК "Вагнер" на борту и предполагаемую гибель ее хозяина Евгения Пригожина. В частности, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предостерегла от спекуляций по поводу катастрофы самолета. По выражению министра, которая представляет партию "Союз-90/"зеленые", "нельзя делать быстрых выводов". Однако этот инцидент, сообщила Бербок в интервью радиостанции Deutschlandfunk, демонстрирует, "что система, власть, диктатура, построенная на насилии, внутри себя также знает только насилие".

Анналена Бербок Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Отвечая на вопрос о будущем наемников ЧВК "Вагнер", Бербок подчеркнула, что следует опасаться того, "что Россия, с "Вагнером" или без него, продолжит свою циничную игру не только в Украине, но и, прежде всего, в Африке". Пригожин и "Вагнер" ответственны за ужасные действия против украинского народа и в ряде стран Африки", считает глава немецкого МИДа. "Куда бы ни шел "Вагнер", за ним следуют смерть, разрушение и эксплуатация", - отметила Анналена Бербок.

"То, что Пригожин поплатится жизнью за свою атаку (провалившийся мятеж. - Ред.) на Путина, было вполне ожидаемо", - заявила Redaktionsnetzwerk Deutschland Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), глава комитета бундестага по обороне, представитель входящей в правящую в ФРГ коалицию либеральной Свободной демократической партии (СвДП). При этом она назвала Пригожина "дьяволом, который связался с дьяволом". Происшедшее, по мнению Штрак-Циммерман, также свидетельствует о том, что "Путин и его приспешники в Кремле явно сильно нервничают".

Эксперт по внешней политике от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), депутат бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), со своей стороны, исходит из того, что позиции президента Путина ослаблены даже после смерти Пригожина. Либо Путин, либо Пригожин - такая ситуация сохранялась и после провалившегося переворота в РФ, пояснил он в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Будет ли группа "Вагнера", обезглавленная Путиным, теперь еще больше выстраиваться для восстания или подчинится (властям. - Ред.), оставшись без руководства, - вопрос открытый. Но путинская система власти дала трещины, и он уже не может этого остановить", - резюмировал Рёттген.

Смотрите также: