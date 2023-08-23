Эксперт: Африка сейчас очень важна для Путина

Появление видеообращения Евгения Пригожина, записанного в Африке, может указывать на то, что он по-прежнему важен для Кремля, сказал DW эксперт Atlantic Council по РФ.

Не исключено, что Кремль по-прежнему отводит важную роль в своих планах основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и что ему еще предоставится возможность "доказать свою полезность". Такое мнение высказал в беседе с DW эксперт аналитического центра Atlantic Council Брайен Уитмор, комментируя публикацию нового видеообращения Пригожина, записанного, как утверждается, в Африке.

"Африка, конечно, очень важна для России. И это подчеркивает проходящий сейчас саммит БРИКС", - отметил Уитмор, указав на некоторые мероприятия группы Вагнера в Центральноафриканской Республике, в Ливии, Мали и Судане. Появление Евгений Пригожина именно в Африке эксперт объясняет тем, что "недавний переворот в Нигере приобрел ярко выраженный антизападный характер, который Россия, безусловно, хотела бы использовать в своих целях".

Между тем преследование Пригожина после неудачного мятежа в июне могло бы стать опасным для Путина, поскольку глава ЧВК "Вагнер" имеет серьезную поддержку среди российских элит, указывает он.

При этом Уитмор подчеркивает важность отношений России с африканскими государствами в условиях самоизоляции Москвы: "Глобальный Юг сейчас очень, очень важен для России. Она потеряла всякую поддержку на Западе. И единственные союзники, которые у нее остались, кроме Беларуси, как правило, находятся на глобальном Юге. Поэтому Африка сейчас чрезвычайно важна для Путина".

Видеообращение Пригожина из Африки

21 августа в Сети появилось первое видеообращение Евгения Пригожина после его мятежа. “Группа Вагнера” проводит развед-поисковую деятельность. Делает Россию еще более великой на всех континентах! А Африку еще более свободной", - заявил глава ЧВК в этом ролике.

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