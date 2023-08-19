Страны Западной Африки готовы к военной операции в Нигере

Для военного вторжения в Нигер все готово, заявил представитель ЭКОВАС. В то же время он отметил, что страны Западной Африки по-прежнему предпочитают мирный вариант восстановления конституционного порядка в Нигере.

Контингент быстрого реагирования, сформированный странами Западной Африки из экономического сообщества ЭКОВАС, готов начать военную операцию в Нигере для свержения путчистов и восстановления конституционного порядка в этой стране, но по-прежнему предпочитает мирный вариант урегулирования кризиса, заявил высокопоставленный представитель ЭКОВАС. "Мы готовы действовать, как только получим приказ", - сказал уполномоченный сообщества по политическим вопросам Абдель-Фатау Муса по окончании встречи командующих странами ЭКОВАС в Гане вечером в пятницу, 18 августа.

По словам Мусы, дата вооруженного вторжения в Нигер уже определена. Он сказал, что в ходе двухдневной встречи в столице Ганы Аккре страны ЭКОВАС обязались предоставить "вооружения и ресурсы" для военной операции.

В то же время Муса отметил, что в субботу, 19 августа, в Нигер, возможно, направится дипломатическая миссия, чтобы "продолжать путь к мирному восстановлению конституционного порядка" в этой стране. Он пообещал, что если военная хунта Нигера продемонстрирует открытость к мирному решению, то ЭКОВАС откажется от вооруженного вторжения, поскольку это, как он сказал, и так не является для ЭКОВАС предпочтительной опцией.

Хунта: Свергнутый президент Нигера в безопасности

Переговоры между ЭКОВАС и главой военной хунты Нигера генералом Абдурахманом Тчиани до сих пор не принесли желаемых результатов. Новый президент Нигера Али Махаман Ламине Зейне на фоне нарастающего беспокойства в мировом сообществе заверил, что свергнутому президенту страны Базуму ничто не угрожает. "С ним ничего не случится, потому что у нас в Нигере нет традиции насилия", - сказал Зейне в интервью газете The New York Times (NYT), обнародованном 18 августа.

Ранее эта газета сообщала, что в доме, где содержится под арестом Базум, отключены электричество и вода. Хунта также угрожала убить Базума, если ЭКОВАС попытается с помощью военной операции вернуть его к власти.

В интервью NYT Зейне также заверил, что нигерийская военная хунта не намерена сотрудничать с частной военной компанией "Вагнер" из России.

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