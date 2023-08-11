Военный переворот в Нигере: сыграла ли Россия в нем роль?

Почему рост влияния в Нигере важен для России и какую роль способна сыграть ЧВК "Вагнер" в этой североафриканской стране во время нахождения там у власти путчистов - у DW.

На демонстрациях в поддержку военного переворота в Нигере, случившегося 26 июля, несколько человек размахивали российскими флагами и скандировали "Да здравствует Путин!", а также "Долой Францию!". На протяжении 60 лет Нигер был французской колонией, позднее Париж сохранял влияние в этой североафриканской стране.

Как сообщило 9 августа агентство Reuters , после военного путча в Нигере растет популярность государственных флагов РФ. Растет настолько, что местные портные начали получать заказы на их изготовление. Эти явные признаки пророссийских настроений, а также широко растиражированное обвинение одного из украинских чиновников, что за захватом власти в Нигере путчистами стоит Россия, способствовали появлению предположений о том, что сам переворот был организован Москвой.

Между тем ни один авторитетный комментатор до сих пор не рискнул сказать, что Россия несет прямую ответственность за свержение демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума. "Я думаю, что то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, было спровоцировано не Россией и не ЧВК "Вагнер", - заявил 8 августа в интервью BBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что делает ЧВК "Вагнер" в Африке?

ЧВК "Вагнер" - военизированная группировка, финансируемая из госбюджета РФ и активно действующая в ряде африканских государств: Центральноафриканской Республике (ЦАР), Судане, Мали и Ливии. Хотя хозяин ЧВК российский бизнесмен Евгений Пригожин приветствовал переворот в Нигере, официально эта структура не заявляла о своей причастности к путчу.

Абдурахаман Тчиани, 28 июля 2023 года Фото: ORTN - Télé Sahel/AFP/Getty Images

Как отметила в беседе с DW американский эксперт по ЧВК "Вагнер" Елена Покалова, "доказательств, указывающих на то, что за переворотом стояла Россия, на самом деле не так уж и много ". По ее мнению, скорее можно говорить о личных амбициях местных политиков и военных.

Мохамед Базум хотел отправить в отставку генерала Абдурахамана Тчиани, с 2015 года командовавшего президентской гвардией - элитным военным подразделением. Отстранив Базума от власти и арестовав его, Тчиани провозгласил себя президентом Национального совета по охране Родины и стал во главе новой военной хунты.

Действует ли ЧВК "Вагнер" в Нигере?

Доказательств того, что российские наемники уже находятся в Нигере, нет. Тем не менее Елена Покалова считает, что Нигер "достаточно важен" для президента России Владимира Путина, чтобы Кремль поддержал отправку туда "вагнеровцев". "Я не думаю, что Пригожину будет трудно собрать одну-две тысячи человек, - добавляет Покалова. - Это именно та победа, которая сейчас нужна Путину, поскольку он не достигает своих целей в Украине".

Боевики ЧВК "Вагнер" в ЦАР, 17 июля 2023 года Фото: Leger Kokpakpa/REUTERS

Как и многие другие эксперты, Покалова предупреждает, что если нынешняя военная хунта Нигера заключит контракт с российской ЧВК, то в богатой ураном стране могут усилиться нестабильность, нарушения прав человека, авторитаризм и подавление демократических протестов.

Способствовала ли российская дезинформация перевороту в Нигере?

Многие наблюдатели указывают на то, что Россия проводит сложные дезинформационные кампании в Африке, в том числе в Нигере - ключевом союзнике Запада, где расположены крупные военные базы США и Франции (после переворота лидеры хунты аннулировали соглашения о военном сотрудничестве с Парижем. - Ред.). Такие кампании обычно направлены против Франции и США, которых обвиняют в неоколониализме. В ходе их часто раздаются призывы к более глубоким революционным изменениям в Сахеле - тропическом полузасушливом регионе, протянувшемся в Африке чуть ниже пустыни Сахара.

По данным Африканского центра стратегических исследований министерства обороны США, после переворота в Буркина-Фасо в 2022 году пророссийские Telegram-каналы предложили в качестве будущей цели Нигер. "Кроме того, дезинформационные сети, связанные с ЧВК "Вагнер", дважды пытались спровоцировать слухи о перевороте в Нигере, в том числе с помощью тщательно спланированной онлайн-схемы, совпавшей по времени с зарубежной поездкой президента Базума в феврале 2023 года", - указывается в одном из июльских докладов центра.

Но хотя западные разведки и изучает вопрос о том, проводила ли Россия целенаправленные кампании в преддверии путча в Нигере, "никаких доказательств пока не найдено", пишет испанская газета El Pais со ссылкой на сотрудника спецслужб одной из стран Европы.

История переворотов в Западной Африке

С 2020 года в Западной Африке произошли уже несколько военных переворотов: дважды в Буркина-Фасо и Мали, по одному разу в Чаде и в Гвинее. Нигер до недавнего времени оставался одним из последних прозападно настроенных государств Сахеля.

"Существует давнее предположение, что после перезагрузки российско-африканских отношений мы видим перевороты, - говорит Овигве Эгуэгу, политический аналитик консалтинговой компании Development Reimagined. - Но (...) хотя есть доказательства того, что Россия проводит дезинформационные кампании или российские СМИ разжигают антиколониальные настроения, надо сказать, что такие настроения уже существуют".

Эгуэгу называет отношения между Нигером и Россией "очень неустойчивыми", и эту оценку разделяет Дэниел Эйзенга из Африканского центра стратегических исследований, который считает их "крайне малоразвитыми". Связи между двумя странами в основном касались вопросов безопасности.

В 2017 году было подписано соглашение в военной сфере - одно из десятков, заключенных Россией с африканскими странами, предусматривающее укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом. В последние годы Нигер часто сталкивается с нападениями со стороны повстанческих группировок. Но это сотрудничество не получило "сколько-нибудь существенного развития", констатирует Эгуэгу, специализирующийся на российско-африканских отношениях.

Перспектива отношений России и Нигера после переворота

Переворот в Нигере, полагают наблюдатели, открыл России возможность продвинуть свои интересы в Сахеле и, возможно, получить лишний голос поддержки в Генеральной Ассамблее ООН. Большинство стран-членов ООН неоднократно осуждали Москву за ее войну в Украине. Нигер поддержал три резолюции Генассамблеи ООН, осуждающие российское вторжение, в то время как Мали, Гвинея и Буркина-Фасо воздержались или отсутствовали при голосованиях по ним. Включение Нигера в сферу интересов России может изменить эту ситуацию.

Продажа Москвой оружия Нигеру - еще один способ укрепления двусторонних отношений. "Это оружие позволит нигерской хунте удвоить свои усилия по борьбе с терроризмом, а также может помочь ей укрепить позиции в качестве правящего режима", - уточняет Эгуэгу в интервью DW.

Россия также могла бы помочь африканской стране в обеспечении так называемой "безопасности режима", полагают аналитики. По их оценке, Нигер, одна из беднейших стран мира, будет платить большие деньги за услуги ЧВК "Вагнер", возможно, рассчитываясь за них природными ресурсами, как это делают Центральноафриканская Республика и Мали.

Важной отраслью экономики страны является добыча урана. Нигер, по разным оценкам, обеспечивает 15-17% поставок этого сырья для французских АЭС. СМИ сообщали, что путчисты после прихода к власти объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

В подготовке статьи принимал участие Винсент Ниебеде

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