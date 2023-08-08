Нигер: Нуланд заявила о рисках при приглашении ЧВК "Вагнер"

По словам и. о. первого замглавы Госдепа США, она напомнила путчистам, что ситуация с безопасностью и правами человека ухудшается, когда ЧВК "Вагнер" входит в страну.

Исполняющая обязанности первого замглавы Госдепа США Виктория Нуланд, находящаяся сейчас в Нигере с целью помочь урегулировать сложившуюся там ситуацию дипломатическим путем, в понедельник, 7 августа, провела двухчасовую встречу с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками из числа захвативших власть в стране путчистов. Как она рассказала позже, в ходе краткой пресс-конференции, проходившей в режиме видеосвязи, при этом она указала своим собеседникам на риски в случае приглашения в Нигер боевиков ЧВК "Вагнер".

Отвечая на вопрос корреспондента AFP, на что рассчитывают путчисты в плане отношений с США и поднималась ли в ходе беседы тема отношений с Россией, Нуланд сообщила, кроме прочего: "Конечно, я подняла вопрос о ЧВК "Вагнер" и ее угрозе для тех стран, где она присутствует, напомнив им (путчистам. - Ред.), что безопасность ухудшается, что права человека ухудшаются, когда ЧВК "Вагнер" входит в страну".

Позже в ходе пресс-конференции Нуланд еще раз указала, что у нее сложилось впечатление, что "люди, которые совершили эти действия здесь", понимают риски для своего суверенитета в случае приглашения в страну ЧВК "Вагнера".

Об отношениях путчистов с США

Что касается перспектив отношений путчистами с США, то тут Нуланд напомнила, что генерал Барму тесно сотрудничал с американским спецназом на протяжении ряда лет. "Поэтому мы смогли очень подробно рассказать о рисках для тех аспектов нашего сотрудничества, которые его исторически очень волновали. Так что мы надеемся, что он это поймет", - указала она.

По словам американского дипломата, накануне прибытия ее делегации в Нигер и после, в течение дня, США просили о личной встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, но согласия на нее получено не было. Нуланд удалось лишь пообщаться с ним по телефону.

Военный переворот в Нигере

Путчисты захватили власть в Нигере в конце июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит и Нигер, и ряд стран Запада призвали мятежников вернуть власть Базуму. При этом организация ЭКОВАС в случае отказа пригрозила военной интервенцией.

На этом фоне путчисты обратились за помощью к ЧВК "Вагнер", написало агентство AP 6 августа. По его сведениям, это произошло во время визита одного из лидеров хунты, генерала Салифу Моди, в соседнюю Мали.

Смотрите также: