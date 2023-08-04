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ПолитикаНигер

Переворот в Нигере. Кто в Африке поддержит военное вторжение

Кейт Хейрсайн
23 мин. назад

Насколько велика вероятность того, что западноафриканский региональный блок ЭКОВАС применит силу для восстановления на посту законного президента Нигера? Каковы шансы операции на успех?

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Солдат нигерийской армии
Блок ЭКОВАС заявляет, что больше не потерпит переворотов в регионеФото: STEFAN HEUNIS/AFP/Getty Images

Совещание руководителей оборонных ведомств стран Западной Африки в столице Нигерии Абудже завершилось 3 августа. Его участники обсуждали возможность военного вторжения в Нигер, если дипломатические усилия по восстановлению в должности президента этой страны Мохамеда Базума потерпят крах. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило применить силу, если Базума не вернут к власти до 6 августа.

Насколько высока вероятность отправки сил ЭКОВАС в Нигер?

"Вероятность масштабной интервенции очень и очень высока, - считает геополитический аналитик Овигве Эгугу, - потому что в ее пользу говорят многие факторы

". По словам Эгугу, Соединенные Штаты поддержат эту военную операцию, ведь Нигер является важнейшим партнером в регионе Сахель в борьбе с джихадистскими повстанцами.

госсекретарь США Энтони Блинкен и отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум
Нигер является одним из важнейших партнеров США в регионе Сахель. На фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и отстраненный от власти президент Нигера Мохамед БазумФото: Boureima Hama/AFP/Getty Images

Кроме того, существуют обоснованные опасения, что нестабильность в Нигере позволит России оказывать еще большее влияние в регионе, где в соседних странах авторитарные правительства, пришедшие к власти в результате череды переворотов, отвернулись от Запада, совершили разворот в сторону Кремля и поддерживают свою власть силами наемников российской ЧВК "Вагнер".

Свергнутый со своего поста президент Мохамед Базум уже обратился к США и мировому сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в стране. В колонке, опубликованной в американском издании The Washington Post, он назвал Нигер "последним оплотом соблюдения прав человека" в регионе и призвал не позволить России распространить свое влияние на африканский регион с помощью ЧВК "Вагнер", "чей жестокий терроризм проявился в полной мере в Украине".

Входящие в ЭКОВАС государства пытаются сдержать спад демократии в Западной Африке и пообещали, что после произошедших за последние два года военных переворотов в странах-членах организации - Мали, Буркина-Фасо и Гвинее, - они больше не допустят переворотов в регионе.

Эксперт по безопасности из Мали Фахираман Коне также считает, что военное вмешательство вполне возможно, особенно учитывая стремление председателя ЭКОВАС - недавно избранного президента Нигерии Болы Тинубу - вернуть своей стране позиции регионального лидера.

Тинубу, ставший главой ЭКОВАС менее месяца назад, "хочет подтвердить лидерство Нигерии и ее военную, финансовую и дипломатическую мощь в регионе", говорит Коне.

Выступая 30 июля на экстренном заседании ЭКОВАС, Тинубу сказал: "Вместе с нашим народом мы будем отстаивать свободу и нашу приверженность верховенству закона, а не дулу пистолета. Африка повзрослела".

Выполнял ли ЭКОВАС свои угрозы в прошлом?

Сообщество ЭКОВАС, в которое входит 15 стран, уже выступало с подобными угрозами и выполняло их. Совсем недавно, в 2017 году, блок ввел войска в Гамбию, когда многолетний правитель страны Яйя Джамме отказался уйти в отставку после проигранных выборов.

После того, как на границу с Гамбией прибыли около 7 тысяч военнослужащих многонациональных вооруженных сил при поддержке ЭКОВАС и под командованием Сенегала, Джамме согласился на отставку и отправился в изгнание.

Около 2,5 тысяч военнослужащих из Сенегала, Ганы, Мали, Того и Нигерии по-прежнему находятся в Гамбии в рамках миссии по поддержанию стабильности в стране.

Руководители военных ведомств стран ЭКОВАС на консультации по поводу переворота в Нигере
Руководители военных ведомств стран ЭКОВАС на консультации по поводу переворота в НигереФото: KOLA SULAIMON/AFP

Подразделения сил стабилизации ЭКОВАС дислоцированы и в Гвинее-Бисау, куда после попытки переворота в феврале 2022 года были переброшены около 600 военнослужащих из Нигерии, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Ганы.

Ранее региональный блок создал миротворческую миссию ECOMOG для восстановления порядка в Либерии и Сьерра-Леоне, а также направил войска в Кот-д'Ивуар в 2003 году.

Какими войсками располагает ЭКОВАС?

В случае военного вторжения в Нигер значительная часть многонациональных войск будет состоять из подразделений вооруженных сил Нигерии, располагающей 223 тысячами военнослужащих, а также современными истребителями и военными вертолетами. Отвести основную роль Нигерии в этой операции, по мнению экспертов, целесообразно не только из-за того, что у страны самая многочисленная армия в регионе, но и потому, что именно у Нигерии самая протяженная с Нигером граница - 1600 километров.

3 августа правительство Сенегала заявило о намерении поддержать операцию, если ЭКОВАС примет решение о ее начале. Министр иностранных дел страны Айссата Талл Салл заявила журналистам, что "сенегальские солдаты примут участие (в операции - Ред.)", и что "государственные перевороты должны быть остановлены". В то же время ряд других стран-членов ЭКОВАС уже подчеркнули, что не поддержат военного вторжения в Нигер.

"Я не думаю, что кроме нашего нигерийского соседа в ЭКОВАС, есть еще одна страна, которая выступает за введение войск в Нигер. Мавритания - против, Алжир - против, Мали и Буркина-Фасо тоже против. Не собирается нападать [на Нигер] и Бенин", - говорит Абдул Мумуни Абасс, эксперт по предотвращению радикализации.

В то же время, как отметил геополитический аналитик Овигве Эгугу, армия Нигерии "увязла у себя дома" в борьбе с воинствующим исламистским движением "Боко Харам" и другими вооруженными группировками, проводя военные операции в 30 из 36 штатов Нигерии. В этих условиях нигерийским войскам будет крайне сложно собрать реальные силы для вторжения в Нигер.

Военнослужащие армии Нигерии
Ожидается, что армия Нигерии будет играть ведущую роль в военном вмешательстве ЭКОВАС в ситуацию в НигереФото: Afolabi Sotunde/REUTERS

Каковы шансы ЭКОВАС на успех?

Военная интервенция в Нигер будет совершенно не похожа на операцию ЭКОВАС в Гамбии - самом маленьком государстве на африканском материке с относительно слабой армией.

Нигер - огромная страна, расположенная в самом центре региона Сахель. Несмотря на то, что это одна из беднейших стран мира, у ее войск немалый опыт борьбы с джихадистами. Военнослужащих Нигера тренируют американские инструкторы: в настоящее время в Нигере дислоцированы подразделения США (1100 человек) и Франции (1500 человек).

"Размеры Нигера и его многочисленная армия, конечно же, осложняют ситуацию, - говорит историк и аналитик в области обороны Артур Банга из Кот-д'Ивуара. - Но при разработке плана военной операции и мобилизации личного состава и техники все эти условия, разумеется, учитываются".

Еще одна проблема заключается в позиции правительств Мали и Буркина-Фасо. В совместном заявлении обе страны уже предупредили, что любая военная интервенция против военной хунты, пришедшей к власти в Нигере, будет рассматриваться как "объявление войны" их государствам. Правительства обеих стран пришли к власти в результате военных переворотов, и, как следствие, отстранены от участия в работе директивных органов ЭКОВАС.

Военное вторжение в Нигер очень вероятно, поэтому угроза начала настоящей войны крайне высока", - считает аналитик Овигве Эгугу.

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