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Президент Нигера просит помощи у США и мирового сообщества

Лиза Ламбрехт
57 мин. назад

"Я пишу это как заложник", - президент Нигера призвал помочь восстановить конституционный порядок в стране. Он предупреждает о росте влияния РФ и ЧВК "Вагнер" в регионе.

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Президент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед БазумФото: Ludovic Marin/AFP

Демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум обратился к правительству США и "всему международному сообществу" с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Если попытка сместить его с президентского поста увенчается успехом, "это будет иметь разрушительные последствия для нашей страны, нашего региона и всего мира", говорится в колонке Базума, опубликованной в американской газете Washington Post в четверг, 3 августа.

Глава государства подробно высказался о путче впервые после того, как 26 июля президентская охрана задержала его и взяла под свой контроль правительство Нигера. "Я пишу это как заложник, - говорится в обращении Базума. - Нигер подверся нападению военной хунты... и я всего лишь один из сотен граждан, которые были произвольно и незаконно заключены в тюрьму". Он подчеркнул, что хунта "должна освободить всех, кого она незаконно арестовала".

Россия может усилить свое влияние в Африке через ЧВК "Вагнер"

Мохамед Базум был избран президентом Нигера два года назад в результате первой в истории страны мирной демократической передачи власти. "В неспокойном регионе Сахель в Африке Нигер является последним оплотом соблюдения прав человека среди авторитарных движений, охвативших некоторых из наших соседей", - написал Базум в Washington Post.

Он добавил, что соседние с Нигером страны все чаще приглашают "преступных российских наемников, таких как "группа Вагнера", в ущерб правам и достоинству своих народов". "Весь регион Сахель может подпасть под влияние России с помощью "группы Вагнера", жестокость и терроризм которой в полной мере проявились в Украине", - предостерег президент, добавив, что нестабильностью в Нигере воспользуются и джихадистские группировки, такие как "Боко Харам". Они могут использовать страну "как плацдарм для нападения на соседние государства и подрыва мира, безопасности и свободы во всем мире".

Смотрите также:

Нигер и Россия: хунта перейдет под опеку Путина?

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