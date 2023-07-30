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В Нигере сторонники хунты вышли на улицы с флагами России

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Участники марша прошли по улицам столицы Нигера с флагами России, после чего подожгли дверь в посольство Франции, передает агентство AP.

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"Долой Францию, да здравствует Путин" - плакат одного из протестующих
"Долой Францию, да здравствует Путин" - плакат одного из протестующихФото: Sam Mednick/AP/dpa/picture alliance

Тысячи сторонников военного переворота в Нигере прошли маршем по столице Ниамей с осуждением Франции за ее колониальное прошлое. При этом они размахивали флагами России и подожгли дверь во французское посольство, после чего армия разогнала толпу, передает в воскресенье, 30 июля, агентство AP.

По его данным, некоторые из собравшихся несли плакаты с надписью - "Долой Францию" и лозунгами в поддержку президента России Владимира Путина. Степень вовлеченности РФ в протесты - если таковая имела место - пока не определена, отмечает агентство. AP напоминает о том, что в Мали на границе с Нигером действует частная военная компания "Вагнер", а также о расширившемся влиянии РФ в Западной Африке.

В Елисейском дворце подчеркнули, что не потерпят нападений на Францию

В Париже после произошедшего заявили, что "любое нападение на французских граждан, армию, дипломатов или на французские базы вызовет незамедлительный и непримиримый ответ", передало агентство AFP. В Елисейском дворце подчеркнули, что не потерпят нападений на Францию и ее интересы.

Между тем на чрезвычайном саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Абудже было заявлено, что это объединение, Африканский союз и международное сообщество продолжают считать Мохамеда Базума законным и избранным президентом Нигера и главой государства.

В ECOWAS дали военным неделю на освобождение президента 

В ECOWAS заявили, что дают военным, устроившим госпереворот, неделю на освобождение Базума и восстановление конституционного строя. Если этого не произойдет, в ECOWAS готовы применить "все меры", включая использование силы. "Все ответственные за насилие и террор в отношении граждан Нигера и их собственности будут призваны к ответу", - подчеркивается в заявлении саммита. Все торговые и финансовые отношения с Нигером, являющимся членом союза, будут приостановлены, указали в ECOWAS. Активы Нигера в центробанках стран этого сообщества замораживаются, против путчистов вводятся санкции.

Военный переворот в Нигере

Абдурахман Чиани 28 июля назвал себя "президентом Национального совета по спасению отечества". Он обосновал военный путч ухудшением ситуации в сфере безопасности в Нигере.

Чиани возглавлял президентскую гвардию Нигера с 2011 года. В 2018 году ему было присвоено звание генерала. Военные Нигера 26 июля арестовали президента Мохамеда Базума - первого лидера страны, который пришел к власти мирным путем со времени освобождения Нигера от французской колониальной зависимости в 1960 году. Под арест были взяты и члены семьи Базума.

Президент РФ Владимир Путин после военного переворота в Нигере пообещал странам Африки бесплатное зерно.

Смотрите также:

Почему Путин обещает Африке бесплатное зерно

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