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Глава путчистов в Нигере объявил себя новым лидером страны

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Генерал Абдурахман Тчиани обосновал военный путч в Нигере масштабными проблемами и разгулом коррупции. Евросоюз пригрозил лишить путчистов европейской гуманитарной помощи.

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Новый лидер Нигера Абдурахман Чиани
Новый лидер Нигера Абдурахман ЧианиФото: ORTN - Télé Sahel/AFP/Getty Images

В Нигере спустя два дня после военного путча новым лидером страны объявил себя командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани. 62-летний Чиани, выступая с телеобращением к народу в пятницу, 28 июля, назвал себя "президентом Национального совета по спасению отечества". Он обосновал военный путч ухудшением ситуации в сфере безопасности в Нигере.

По словам Чиани, при свергнутом путчистами президенте Момамеде Базуме народ уверяли, что в стране все в порядке, но "суровая реальность была иной - толпы убитых и перемещенных лиц, унижение и фрустрация". В стране накопилось много проблем из-за кризиса в сфере экономики и безопасности, а также из-за коррупции, указал он.

Абдурахман Чиани возглавляет президентскую гвардию Нигера с 2011 года. В 2018 году ему было присвоено звание генерала. Военные Нигера 26 июля арестовали президента Мохамеда Базума - первого лидера страны, который пришел к власти мирным путем со времени освобождения Нигера от французской колониальной зависимости в 1960 году. Под арест были взяты и члены семьи Базума.

Во Франции осудили путч в Нигере

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал путч в Нигере "абсолютно незаконным и исключительно опасным для нигерцев, Нигера и всего региона". Он призвал к восстановлению правопорядка в Нигере и освобождению президента Базума.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в Нигере предпринята "попытка путча", который еще не завершен. Франция все еще держит в Нигере около полутора тысяч своих солдат. Колонна сообщила, что страны Западноафриканского экономического сообщества, возможно, уже 30 июля обсудят возможность введения санкций против Нигера.

Евросоюз угрожает прекратить гуманитарную помощь

Европейский Союз пригрозил новым властителям Нигера прекращением гуманитарной помощи. Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером", - предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС самым решительным образом осуждает путч в Нигере. События прошедших дней являются тяжелым ударом по стабильности и демократии в Нигере", - указал он, добавив, что Брюссель поддерживает усилия, направленные на незамедлительное возвращение Нигера к конституционному порядку, и призывает обеспечить президенту Базуму безопасность и свободу передвижений. "Мы остаемся на стороне народа Нигера", - подчеркнул Боррель.

Евросоюз только несколько недель тому назад пообещал Нигеру новые инвестиции в образование и молодежные проекты на сумму в 66 млн евро - в дополнение к уже обещанной ранее финансовой помощи на сотни миллионов евро.

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