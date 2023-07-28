Что стоит за переворотом в Нигере и чем это грозит региону

Внешне Нигер долгое время казался последним бастионом стабильности в африканском регионе Сахель: в 2021 году в стране успешно прошла демократическая смена главы государства, в то время как по соседству - в Мали и Буркина-Фасо - прошло четыре военных переворота. В Нигере же попытка устроить насильственную смену власти не увенчалась успехом.

Генерал Омар Чиани возглавил переходный совет путчистов Фото: ORTN - Télé Sahel/AFP/Getty Images

Но теперь исчезла даже видимость стабильности: члены президентской гвардии арестовали главу государства Мохамеда Базума. В пятницу, 28 июля, генерал Омар Чиани выступил по государственному телевидению в качестве председателя переходного совета, взявшего власть в стране,объявил о смещении президента и роспуске всех государственных структур седьмой республики.

Сам Базум, очевидно, не хочет с этим мириться. "Все завоевания, полученные с таким трудом, будут сохранены. Все демократичные и свободолюбивые нигерийцы хотели бы этого", - написал он в Twitter. Министр иностранных дел Нигера Хассуми Массуду в интервью медиакомпании France 24 назвал случившееся лишь "попыткой переворота", который поддерживает далеко не вся армия.

Тем временем, однако, армейское командование встало на сторону путчистов - по всей видимости, для того, чтобы избежать раскола, который в худшем случае может привести к войне, как это случилось в Судане.

Насколько велико было недовольство президентом Мохаммедом Базумом?

"Президент совершил ошибку, не взяв сразу аппарат безопасности под свой контроль", - заявил в интервью DW Сейдик Абба, журналист из Нигера.

Президент Мохамед Базум удерживается в собственном дворце президентской гвардией Фото: Boureima Hama/AFP/AP/dpa/picture allaince

На выборах в феврале 2021 года, завершившихся победой Базума, его поддержал предшественник и коллега по партии Махамаду Иссуфу, которому после двух президентских сроков не разрешили вновь баллотироваться. Журналист и аналитик Мусса Аксар сказал DW, что Базум воспринимается как "идеальная копия" своего предшественника, что разочаровывает многих нигерийцев. "Правительство не изменилось. Оно обещало бороться с коррупцией. Но членов правящей партии, совершивших преступные деяния, это не беспокоит", - указал он.

С момента прихода Иссуфу к власти правящая Партия Нигера за демократию и социализм (ПНДС) усиливает давление на оппозицию. Баунти Диалло, социолог из Университета Абду Мумуни в Ниамее, в интервью DW обвинил партию в отсутствии демократической культуры. "Вместо того чтобы позволить функционировать оппозиции, они пытаются создать единую партию", - поянил он. Это, по его словам, вызывает разочарование.

Каковы настроения в столице Ниамее?

Корреспондент DW Газали Абду опросил людей в столице Ниамее. Один человек сказал, что военные и он сам "не всегда были довольны президентом Базумом". "Для меня лучше попробовать, а потом посмотрим, что будет с новым правителем", - рассказал он. Другие высказывали опасения по поводу переворота и его возможных последствий.: "Это шаг назад для нашей демократии, потому что переворот - это плохо для страны. Поэтому мы обращаемся к ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки - Ред.) и международному сообществу с призывом что-то сделать", - сказала одна женщина.

Сторонники путчистов напали на штаб-квартиру правящей партии ПНДС в Ниамее Фото: AFP

Когда стало известно о попытке переворота, сторонники президента Базума провели митинг в его поддержку. На следующий день жители, поддерживающие путчистов, разгромили штаб-квартиру ПНДС.

Насколько Базум действительно популярен среди населения, сказать трудно. Журналист и аналитик Аксар приводит еще один фактор, ограничивающий его поддержку. "Существует также влияние социальных сетей, особенно в связи с тем, что происходит в Буркина-Фасо или Мали. Там существуют антифранцузские настроения, которые отравляют общество - в том числе и в Нигере", - пояснил он. Правящая в Мали военная хунта обрывает связи со своей бывшей колониальной державой, Францией, в пользу России. Этому, очевидно, способствует и пророссийская пропаганда в социальных сетях.

В своем первом выступлении в качестве главы переходного совета генерал Омар Чиани подверг критике недостаточное сотрудничество предыдущего нигерийского правительства с военными хунтами Мали и Буркина-Фасо в борьбе с исламистскими повстанцами в Сахельском регионе.

Как переворот в Нигере может изменить ситуацию в регионе?

Базум считался надежным партнером Запада, и в период его правления роль Нигера в регионе должна была стать еще более весомой. После того как через пять месяцев закончится международная военная миссия в Мали, Нигер останется единственным местом дислокации западных войск, призванных предотвратить полный крах безопасности в Сахеле. В течение последних лет исламистские террористические группировки активизировали свою деятельность по всему Сахелю и неоднократно совершали кровавые теракты - в том числе, и в Нигере. Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр экономического развития Свенья Шульце (Svenja Schulze) после переворота заявили о своей поддержке Базума и призвали к восстановлению конституционного порядка.

Берлин построил свою стратегию в Сахеле на стабильности в Нигере: министр экономического развития ФРГ Свенья Шульце и глава Минобороны Борис Писториус в Ниамее Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Иллюзия, что Нигер - очень стабильная страна, которая может стабилизировать другие страны Сахеля, исчезла", - говорит Ульф Лессинг (Ulf Laessing), глава сахельского отделения Фонда имени Конрада Аденауэра, расположенного в столице Мали Бамако. "Выгоду от переворота получат джихадистские группировки, действующие на стыке границ Нигера, Мали и Буркина-Фасо, а именно "Исламское государство" и связанная с "Аль-Каидой" "Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин" (ДНИМ)", - полагает он.

С 2018 года бундесвер и его партнеры обучают солдат в Нигере - в настоящее время в стране создается миссия ЕС. Переворот может показать эти проекты в ином свете: по данным журналиста Spiegel Маттиаса Гебауэра (Matthias Gebauer), по крайней мере, один из участников переворота проходил подготовку у инструкторов бундесвера.

Нигерийский аналитик Гимба Каканда предполагает, что теперь международные партнеры сократят свое участие в делах Нигера. Он ожидает введения санкций и сокращения помощи в сфере развития. "Это, скорее всего, создаст серьезные проблемы для новых властей и сделает их поведение по отношению к собственному народу жестким. И отвлечет их от более серьезной борьбы - войны с терроризмом. Это может привести к дальнейшей дестабилизации региона", - сказал Каканда в интервью DW.

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