В Нигере военные сместили президента

Президент Нигера Мохамед Базум был задержан своей гвардией. Из западноафриканской страны поступают противоречивые сообщения.

Президентская гвардия Нигера в среду, 26 июля, задержала главу государства Мохамеда Базума. Мятежники заблокировали дворец президента в столице страны Ниамее. При этом обстановка в районе здания оставалась спокойной, стрельбы не было.

Мятежники попытались заручиться помощью военных. Первоначально офис президента распространил сообщение, что ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали их. Однако через несколько часов во время выступления по национальному телевидению военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, границы закрыты, а "по всей стране объявлен комендантский час".

Президент Бенина отправился в Нигер как переговорщик

Региональный союз стран Западной Африки (Ecowas) заявил о попытке путча в Нигере и решительно осудил его. Президент Бенина Патрис Талон направился в Нигер в качестве переговорщика.

По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции. Нигер является одним из беднейших и "наиболее подверженным переворотам" государством Африки, пишет агентство AFP.

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