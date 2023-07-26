  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаНигер

В Нигере военные сместили президента

Сергей Куприков
43 мин. назад

Президент Нигера Мохамед Базум был задержан своей гвардией. Из западноафриканской страны поступают противоречивые сообщения.

https://p.dw.com/p/4URF1
Президент Нигера Мохамед Базум
Президент Нигера Мохамед БазумФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Президентская гвардия Нигера в среду, 26 июля, задержала главу государства Мохамеда Базума. Мятежники заблокировали дворец президента в столице страны Ниамее. При этом обстановка в районе здания оставалась спокойной, стрельбы не было.

Мятежники попытались заручиться помощью военных. Первоначально офис президента распространил сообщение, что ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали их. Однако через несколько часов во время выступления по национальному телевидению военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, границы закрыты, а "по всей стране объявлен комендантский час".

Президент Бенина отправился в Нигер как переговорщик

Региональный союз стран Западной Африки (Ecowas) заявил о попытке путча в Нигере и решительно осудил его. Президент Бенина Патрис Талон направился в Нигер в качестве переговорщика.

По данным издания Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира гвардии генерала Омара Тчиани. Базум избран президентом на выборах 2021 года и считается близким союзником Франции. Нигер является одним из беднейших и "наиболее подверженным переворотам" государством Африки, пишет агентство AFP.

Смотрите также:

Нелегалы из Африки: жизнь в трущобах и тайные бордели

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Газ в Европу готовится поставлять Республика Конго (22.04.2022)

Газ в Европу готовится поставлять Республика Конго (22.04.2022)

Из-за войны в Украине ЕС хочет отказаться от импорта газа из России. Поиск альтернативных поставщиков идет полным ходом, в том числе и в Африке. В Республике Конго основное внимание уделяли добыче нефти. А попутный газ просто сжигали. Но на фоне роста цен на энергоносители экспорт СПГ становится все более привлекательным. Республика Конго уже заключила договор с Италией.
Экономика и бизнес22 апреля 2022 г.03:22 мин.
external

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть (11.03.2017)

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть (11.03.2017)

В ООН заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе с 1945 года. По данным организации, более 20 млн человек в четырех странах Африки грозит голод.
Политика11 марта 2017 г.00:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Международный уголовный суд в Гааге
Трансляция

NYT: США передадут МУС сведения о военных преступлениях РФ

Конфликты14 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тихон Дзядко

Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости

Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости

Политика11 ч. назад
external

Путин готовится к затяжной войне?

Путин готовится к затяжной войне?

7 ч. назад38:10 мин.
На границе Беларуси и Европейского Союза

Экспорт белорусского калия. Что происходит на фоне санкций?

Экспорт белорусского калия. Что происходит на фоне санкций?

Конфликты22 ч. назад
В центре первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте

Беженцы в Германии. Где и как им ищут жилье?

Беженцы в Германии. Где и как им ищут жилье?

Миграция22 ч. назад
Генно-модифицированные растения

"Умный банан". Как искусственный интеллект влияет на еду

"Умный банан". Как искусственный интеллект влияет на еду

Цифровые технологии23 ч. назад
Российские новобранцы

Повышение возраста призыва и другие события 517-го дня войны

Повышение возраста призыва и другие события 517-го дня войны

Конфликты25 июля 2023 г.
На главную страницу