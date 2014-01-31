 Мали выходит из регионального объединения по борьбе с джихадистами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2022

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Мир

Мали выходит из регионального объединения по борьбе с джихадистами

Причиной выхода из "Сахельской группы пяти" правительство Мали назвало задержку с передачей стране председательства в этом объединении.

Военные Мали (2019 год)

Военные Мали

Власти Мали вечером в воскресенье, 15 мая, объявили о выходе из состава "Сахельской группы пяти" (G5) - регионального объединения государств, ведущих совместными силами борьбу с джихадистами. Свое решение военная хунта, правящая в Мали, объяснила тем, что стране не дают стать председателем этого объединения, членами которого являются также Мавритания, Буркина Фасо, Нигер и Чад.

"Сахельская группа пяти" была основана в 2014 году. В 2017 году члены объединения сформировали общее военное подразделение для борьбы с джихадистами. Сегодня его численность составляет 5000 человек.

В феврале текущего года в столице Мали Бамако должна была пройти встреча представителей G5, на которой председательство в объединении планировалось передать Мали. Однако этот саммит не был проведен до сих пор. В заявлении правительства страны от 15 мая утверждается, что внутриполитическая ситуация Мали - лишь надуманная причина этой проволочки, а на самом же деле за ней стоит "некое государство за пределами региона", которое тщетно пытается изолировать Мали.

Военный переворот в Мали

24 мая 2021 года в Мали произошел военный переворот. Спустя месяц, 29 июня, Совбез ООН принял резолюцию, в которой осудил путч и призвал все малийские стороны содействовать полному политическому переходу и передаче власти избранным гражданским властям в течение 18-месячного переходного периода. Кроме того, СБ ООН призвал переходное правительство Мали провести свободные и справедливые президентские выборы и выборы в законодательные органы.

7 ноября 2021 года экономическое сообщество западноафриканских государств ЭКОВАС выразило сожаление по поводу отсутствия прогресса в подготовке к выборам, решило ввести санкции с их немедленным вступлением в силу и призвало международных партнеров одобрить и поддержать эти ограничения.

Поскольку малийское переходное правительство объявило о намерении провести выборы только в конце декабря 2025 года, ЭКОВАС 9 января 2022 года приняло решение о введении дополнительных экономических санкций в отношении Мали.

4 февраля 2022 года ЕС также ввел санкции против пяти членов правительства Мали, объяснив это тем, что они препятствуют успешному осуществлению переходного политического процесса в стране.

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    Автор: Андрей Гурков


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