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США не видят признаков причастности РФ к перевороту в Нигере

Даниил Сотников
18 мин. назад

У Белого дома нет данных о причастности России или ЧВК "Вагнер" к произошедшему накануне военному перевороту в Нигере.

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Жители столицы Нигера с российским флагом
Жители столицы Нигера с российским флагомФото: Sam Mednick/AP/dpa/picture alliance

США не видят никаких достоверных признаков причастности России или российской частной военной компании "Вагнер" к военному перевороту в Нигере, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, 27 июля. 

"До сих пор мы не видели признаков причастности России или "Группы Вагнера", - ответила представительница Белого дома на вопрос, могла ли Москва сыграть роль в путче в западноафриканской стране.

В Нигере военные сместили президента

Накануне президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохамеда Базума и заблокировала дворец президента в столице страны Ниамее. Первоначально офис президента распространил сообщение, что ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали мятежников. Однако через несколько часов во время выступления по национальному телевидению военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, границы закрыты, а "по всей стране объявлен комендантский час".

Позднее военное командование распространило официальное заявление в поддержку солдат президентской гвардии. В Генштабе ВС Нигера сообщили о встрече, по итогам которой "решили поддержать заявление Сил обороны и безопасности", чтобы "избежать кровопролития и сохранить единство в рядах армии".

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