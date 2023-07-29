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ПолитикаНигер

ЕС прекратил финансовую поддержку Нигера

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В Брюсселе продолжают считать Мохамеда Базума единственным легитимным президентом Нигера. Франция перестает выделять средства на проекты развития. В США также пригрозили свернуть поддержку.

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Новый лидер Нигера Абдурахман Чиани
Абдурахман Чиани (фото из архива)Фото: ORTN - Télé Sahel/AFP/Getty Images

ЕС прекратил финансовую поддержку Нигера после военного путча, приведшего к тому, что новым лидером страны объявил себя командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани. Соответствующее объявление сделал в субботу, 29 июля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Помимо немедленной приостановки бюджетной поддержки - все мероприятия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются sine die (без отсрочки - Ред.), с немедленным вступлением в силу", - отметил он.

Европейский Союз не признает и не будет признавать пришедших к власти в результате путча в Нигере. Мохамед Базум был избран демократическим путем, он "был и остается единственным легитимным президентом Нигера", подчеркнули в Брюсселе.

Франция перестает выделять средства на проекты развития

Во Франции в свою очередь особо отметили, что также приостанавливают оказание всей помощи в целях развития и в рамках бюджетной поддержки Нигера. Объем французских средств, направлявшихся на проекты развития, составлял 120 млн евро в 2022 году и, как ожидалось, должен был быть чуть выше в 2023 году, напомнило агентство Reuters.

В США пригрозили свернуть поддержку

В Вашингтоне также пригрозили сворачиванием экономической поддержки. "Наше партнерство с Нигером в области экономики и безопасности, являющееся значительным - речь идет о сотнях миллионов долларов - зависит от продолжения демократического управления и конституционного порядка, которые были нарушены в результате произошедшего в последние несколько дней", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Эта помощь, эта поддержка находятся под явной угрозой в результате этих действий, что является еще одной причиной, по которой последние должны быть немедленно отменены", - добавил он. Блинкен отметил, что разговаривал с Мохамедом Базумом 29 июля, но не привел подробностей и не уточнил, каким образом связался с политиком.

Военный путч в Нигере

Абдурахман Чиани 28 июля назвал себя "президентом Национального совета по спасению отечества". Он обосновал военный путч ухудшением ситуации в сфере безопасности в Нигере.

Чиани возглавлял президентскую гвардию Нигера с 2011 года. В 2018 году ему было присвоено звание генерала. Военные Нигера 26 июля арестовали президента Мохамеда Базума - первого лидера страны, который пришел к власти мирным путем со времени освобождения Нигера от французской колониальной зависимости в 1960 году. Под арест были взяты и члены семьи Базума.

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