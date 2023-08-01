ЕС осудил задержания путчистами чиновников в Нигере

В Брюсселе назвали силовой переворот в Нигере "неприемлемым". ЕС призвал к "немедленному освобождению" задержанных министров и высокопоставленных чиновников администрации Мохамеда Базума.

ЕС осуждает продолжающиеся задержания министров и высокопоставленных чиновников администрации президента Мохамеда Базума путчистами в Нигере. Об этом во вторник, 1 августа, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы призываем к их немедленному освобождению", - отметил он.

В Брюсселе поддержали меры ECOWAS

В Брюсселе назвали силовой переворот в Нигере "неприемлемым". ЕС поддерживает все меры, принятые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) в ответ на произошедшее, и будет способствовать им "быстро и решительно". В Евросоюзе призвали уважать волю народа Нигера, "выраженную в ходе голосования" по избранию Базума.

В Брюсселе возлагают на участников переворота ответственность "за любые нападения" на гражданское население, дипперсонал или имеющиеся объекты.

В ECOWAS дали военным неделю на освобождение президента

В ECOWAS ранее заявили, что дают военным, устроившим госпереворот, неделю на освобождение Базума и восстановление конституционного строя. Если этого не произойдет, в ECOWAS готовы применить "все меры", включая использование силы. "Все ответственные за насилие и террор в отношении граждан Нигера и их собственности будут призваны к ответу", - подчеркивалось в заявлении саммита в Абудже. Все торговые и финансовые отношения с Нигером, являющимся членом союза, будут приостановлены, указали в ECOWAS. Активы Нигера в центробанках стран этого сообщества замораживаются, против путчистов вводятся санкции.

Военный переворот в Нигере

Абдурахман Чиани 28 июля назвал себя "президентом Национального совета по спасению отечества". Он обосновал военный путч ухудшением ситуации в сфере безопасности в Нигере.

Чиани возглавлял президентскую гвардию Нигера с 2011 года. В 2018 году ему было присвоено звание генерала. Военные Нигера 26 июля арестовали президента Мохамеда Базума - первого лидера страны, который пришел к власти мирным путем со времени освобождения Нигера от французской колониальной зависимости в 1960 году. Под арест были взяты и члены семьи Базума.

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