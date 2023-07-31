Мировое сообщество усиливает давление на путчистов в Нигере

Западноафриканские страны пригрозили путчистам масштабными санкциями. Они не исключили возможности применения силы против новых правителей Нигера.

Мировое сообщество усиливает давление на путчистов, совершивших военных переворот в Нигере. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило путчистам масштабными санкциями и применением силы. Если путчисты в течение недели не освободят свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, то ЭКОВАС примет меры, не исключающие применения силы, говорится в заявлении сообщества, обнародованном вечером в воскресенье, 30 июля.

26 июля группа офицеров во главе с командующим президентской гвардией Нигера генералом Омаром Тчиани свергла демократически избранного президента Базума, приостановила действие конституции и распустила все конституционные органы власти страны. Тчиани провозгласил себя новым правителем Нигера.

ЭКОВАС разрывает связи с Нигером

Страны ЭКОВАС в ходе внеочередного заседания в столице Нигерии Абудже призвали путчистов восстановить в Нигере конституционный порядок в полном объеме и пригрозили им юридическим преследованием. Торговые и финансовые связи между странами ЭКОВАС и Нигером были приостановлены, воздушные и наземные границы закрыты.

ЭКОВАС также призвал центробанки стран-членов заморозить активы государственных и полугосударственных компаний Нигера, а также военных, участвовавших в путче. Приостановлена выплата любой финансовой помощи Нигеру, прекращены любые финансовые трансакции с этой страной. ЭКОВАС принял решение незамедлительно назначить спецпредставителя и направить его в Нигер, чтобы передать путчистам требования Сообщества стран Западной Африки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал действия ЭКОВАС. В своем микроблоге в Twitter он написал, что поддерживает глав государств и правительств сообщества в их защите конституционного строя в Нигере. Блинкен потребовал незамедлительно вернуть к власти легитимное и демократически избранное правительство Нигера.

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