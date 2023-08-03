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ПолитикаНигер

США эвакуируют из Нигера американских госслужащих

Сергей Ромашенко
16 мин. назад

Госдепартамент США сообщил, что в Нигере остается лишь персонал для оказания неотложной помощи американцам. Путчисты Нигера отвергли ультиматум западноафриканских государств.

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Эвакуация иностранцев из Нигера
Эвакуация иностранцев из НигераФото: Generalstab der französischen Armee/dpa/picture alliance

На фоне военного путча в Нигере Госдепартамент США вечером в среду, 2 августа, распорядился об эвакуации из этой западноафриканской страны американских госслужащих и их семей. В столице Нигера Ниамее останется лишь персонал для оказания неотложной помощи гражданам США, все обычные консульские услуги приостановлены до дальнейших распоряжений.

Целый ряд европейских стран продолжает эвакуацию своих граждан из Нигера. Эвакуационными рейсами Франции воспользовались и около сорока немцев. По оценкам, в Нигере находится до ста гражданских лиц из Германии.

Франция уже вывезла из Нигера 992 человека. Всего Париж организовал четыре эвакуационных авиарейса. На 3 августа запланирован пятый, последний вылет. Японские СМИ сообщили, что Франция также помогла эвакуироваться из Нигера гражданам Японии и Южной Кореи.

Путчисты не идут на уступки

Между тем лидер путчистов Нигера - командующий президентской гвардией Абдурахман Тчиани отверг ультиматум, предъявленный странами Западноафриканского экономического сообщества ЭКОВАС. 30 июля они потребовали от путчистов в течение недели восстановить конституционный порядок в Нигере, угрожая в противном случае применить силу.

Тчиани в телеобращении к народу 2 августа заявил, что новое руководство Нигера категорически отвергает любые санкции и любые угрозы, откуда бы они ни исходили. Он назвал санкции циничными, несправедливыми и нацеленными на то, чтобы унизить нигрийских силовиков и сделать Нигер неуправляемым.

Главы военных ведомств стран ЭКОВАС 2 августа собрались на трехдневную встречу в столице Нигерии Абудже для обсуждения дальнейших действий. Исключенные из ЭКОВАС Буркина-Фасо и Мали встали на сторону путчистов в Нигере. Они предостерегли ЭКОВАС от применения силы против Нигера, предупредив, что любое военное вмешательство в Нигере будет равносильно объявлению им войны.

Всемирный банк в связи с путчем в Нигере объявил о приостановке выделения средств этой стране по всем операциям, за исключением программ в частном секторе.

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