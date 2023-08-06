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Страны ЭКОВАС не могут договориться о вторжении в Нигер

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

6 августа истекает срок ультиматума, предъявленного Нигеру странами Западной Африки. Военная хунта Нигера обратилась за помощью к ЧВК "Вагнер".

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Демонстрация сторонников военного путча в Нигере
Демонстрация сторонников военного путча в НигереФото: AFP/Getty Images

Остаются считаные часы до истечения срока ультиматума, предъявленного военной хунте в Нигере государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Эти страны потребовали от нигрийских мятежников не позднее воскресенья, 6 августа, восстановить конституционный порядок и вернуть к власти свергнутого ими президента Мохамеда Базума.

В ЭКОВАС пригрозили путчистам самыми жесткими мерами, включая военное вторжение, но участники этой организации не могут договориться о проведении военной операции в Нигере. В Нигерии Сенат отказался поддержать требование президента этой страны Болы Тинубу о военном вторжении в Нигер, рекомендовав ему сначала рассмотреть другие опции.

Алжир против военной операции

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что он категорически против вооруженной интервенции в Нигере, поскольку это "взорвет всю зону Сахель". Алжир не является членом ЭКОВАС, но Теббун подчеркнул, что без его страны "никакого решения не будет", поскольку Алжир делит с Нигером границу протяженностью в одну тысячу километров и станет главным пострадавшим в случае военной операции. Алжир не будет применять силу против соседнего государства, заявил Теббун.

Некоторые страны ЭКОВАС, в том числе Сенегал и Кот-д'Ивуар выразили готовность послать своих солдат в Нигер, но Мали и Буркина-Фасо, членство которых в организации было приостановлено из-за прихода там к власти путчистов, предупредили, что воспримут вторжение в Нигер как нападение на них самих. Лидер путчистов в Нигере Абдурахман Тчиани пригрозил "незамедлительным ответным ударом" на случай применения силы против его страны.

За помощью к "Вагнеру"

Между тем один из лидеров путчистов в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к частной военной компании "Вагнер", сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентств, Моди встретился с представителем "вагнеровцев" в соседнем Мали. Подробности их встречи неизвестны.

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