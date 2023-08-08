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КонфликтыНигер

Военный путч в Нигере

1 ч. назад

Президентская гвардия Нигера 26 июля отстранила от власти демократически избранного главу государства Мохамеда Базума. Об этом и последовавших в стране событиях - в досье DW.

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Митинг в поддержку захвативших власть военных в Нигере, 6 августа 2023 года
Митинг в поддержку захвативших власть военных в Нигере, 6 августа 2023 годаФото: Mahamadou Hamidou/REUTERS

В результате военного переворота 26 июля был отстранен от власти демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум. Новым правителем страны путчисты объявили генерала Омара Чиани, который заявил о роспуске всех государственных структур республики. Военный переворот осудили в ЕС и США, Евросоюз прекратил выплачивать Нигеру финансовую помощь.

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит Нигер, поставили ультиматум путчистам, потребовав до 6 августа восстановить конституционный порядок, вернуть к власти свергнутого ими президента Базума и пригрозив военной интервенцией. Военные Нигера проигнорировали ультиматум, а участники ЭКОВАС не могут договориться о проведении военной операции.

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