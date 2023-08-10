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ПолитикаНигер

Страны ЭКОВАС решились на военную операцию против Нигера

Сергей Куприков
39 мин. назад

Члены Экономического сообщества стран Западной Африки намерены восстановить конституционный порядок в Нигере, направив туда войска. Мятежники заявили, что убьют свергнутого президента в случае интервенции в страну.

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Саммит ЭКОВАСа в Нигерии
Саммит ЭКОВАСа в НигерииФото: Gbemiga Olamikan/AP/picture alliance

Страны, входящие в состав региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняли решение о направлении войск в Нигер для восстановления в стране конституционного порядка. Об этом говорится в заявлении по итогам специального саммита ЭКОВАС, состоявшегося в четверг, 10 августа, в столице Нигерии Абудже. В нем отмечается, что государства - члены сообщества высказываются за дипломатическое урегулирование в мятежном Нигере, одновременно объявив о развертывании сил реагирования. Сроки проведения военной операции и ее детали пока остаются неясными. На встрече в качестве наблюдателя участвовал представитель министерства иностранных дел Германии по Африке Кристоф Ретцлафф (Christoph Retzlaff). Незадолго до нее Евросоюз заявил о поддержке любых действий ЭКОВАС в отношении Нигера.

В преддверии саммита председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу назвал "крайне важным" "уделять первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу как основе нашего подхода". По его словам, цель состоит в том, чтобы "убедить новых правителей Нигера отказаться от власти и возвратить ее свергнутому президенту Базуме. Даже после встречи за закрытыми дверями Тинубу сказал, что "еще не все потеряно" для "мирного урегулирования как дорожной карты для восстановления демократии и стабильности". Вместе с тем он заявил, что "никакие опции не сняты с повестки, в том числе использование силы как крайняя мера".

"Если мы этого не сделаем, никто другой не сделает этого за нас", - предупредил президент Нигерии. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара выразил надежду, что решение об отправке сил ЭКОВАС будет "немедленно реализовано".

Мятежники в Нигере грозят убить свергнутого президента

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества.

26 июля в Нигере произошел государственный переворот. Бойцы президентской гвардии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава Национального совета по защите отечества. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Свергнутого президента удерживают в его резиденции. По сообщению агентства АР, мятежники заявили, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти. 

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