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Хунта в Нигере пообещала судить президента за "госизмену"

Анатолий Арни
1 ч. назад

Путчисты в Нигере заявили, что собрали доказательства госизмены со стороны свергнутого президента страны.

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Участники митинга в поддержку свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума перед посольством африканской страны в Париже
Участники митинга в поддержку свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума перед посольством африканской страны в ПарижеФото: Sophie Garcia/AP Photo/picture alliance

Руководство военной хунты в Нигере, устроившей в конце июля переворот в стране, заявило о намерении вести "судебное преследование" свергнутого президента страны Мохамеда Базума. Заявление об этом сделал в эфире национального телевидения Нигера представитель сформированного путчистами Национального совета по защите отечества, старший полковник Амаду Абдраман, выдержки из его речи в ночь на понедельник, 14 августа, опубликовало агентство AFP.

По словам представителя хунты, следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы привлечь Базума и "его местных и иностранных сообщников" к ответственности "перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

В этом же заявлении Абдраман заявил, что хунта осуждает санкции, введенные против Нигера Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) после путча, назвав их "незаконными, бесчеловечными и унизительными".

Глава делегации посредников: хунта готова к переговорам

Глава Национального совета по защите отечества Абдурахман Тчиани готов рассмотреть дипломатическое решение противостояния нигерийской военной хунты с блоком ЭКОВАС, заявил глава выступающей посредником между путчистами и ЭКОВАС делегации мусульманских религиозных лидеров из Нигерии шейх Бала Лау. 12 августа делегация посетила Ниамею, где встретилась с представителями режима.

По словам Лау, Тчиани заявил, что "переворот был совершен с благими намерениями", и путчисты действовали, "чтобы предотвратить неминуемую угрозу, которая затронула бы как Нигер, так и Нигерию". Глава хунты назвал "болезненным" тот факт, что ЭКОВАС не выслушало их позицию.

При этом путчисты ранее отказали в визите делегации ЭКОВАС, пытавшейся попасть в Нигер. Представители хунты заявили, что не смогут обеспечить безопасность переговорщиков. Несмотря на это, парламент ЭКОВАС выступил за формирование новой делегации посредников для встречи с путчистами.

Мятежники обещали убить президента при попытке свергнуть их

В начале августа, по сообщению агентства АР, мятежники заявили, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции в страну. Это стало ответом на угрозы со стороны стран - членов ЭКОВАС направить войска в Нигер, чтобы восстановить конституционный порядок в Нигере и власть демократически избранного президента.

Законодательство Нигера допускает смертную казнь, она может применяться в том числе и по статьям, подразумевающим покушение на государственную безопасность республики, - эти объявления могут быть предъявлены и Базуму. Последний известный случай применения смертной казни как меры судебного наказания в Нигере датируется 1976 годом. По данным ассоциации "Всемирная коалиция против смертной казни", в стране содержатся под стражей как минимум 11 человек, в отношении которых была вынесена эта мера наказания.

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