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Парламент ЭКОВАС намерен направить в Нигер посредников

Жан Рофе
18 мин. назад

Большинство депутатов парламента Экономического сообщества стран Западной Африки выступают против возможного военного вмешательства в дела Нигера.

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Президент Нигерии Бола Тинубу на саммите ЭКОВАС в Абудже
Президент Нигерии Бола Тинубу на саммите ЭКОВАС в АбуджеФото: Gbemiga Olamikan/AP/dpa/picture alliance

Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС, ECOWAS) намерен направить в Нигер группу посредников для переговоров с путчистами. Соответствующее решение было принято депутатами парламента на внеочередном виртуальном заседании в субботу, 12 августа, сообщает нигерийское издание Voice of Nigeria.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя сообщества, парламент создал комитет, который планирует встретиться с президентом Нигерии Болой Тинубу, председательствующим в ЭКОВАС, чтобы получить его разрешение на поездку в Нигер.

Страны ЭКОВАС готовы к вторжению

По итогам специального саммита ЭКОВАС, состоявшегося 10 августа в столице Нигерии Абудже, государства - члены сообщества высказались за дипломатическое урегулирование в мятежном Нигере. В то же время они объявили о развертывании сил реагирования для возможной военной интервенции с целью восстановления в стране конституционного порядка. Сроки проведения военной операции и ее детали пока остаются неясными.

Военная хунта, захватившая власть в Нигере, до сих пор отказывалась принимать официальные делегации ЭКОВАС. Агентство AFP 12 августа сообщило, что в столицу страны Ниамей прибыла делегация мусульманских религиозных лидеров из Нигерии, которая входит в сообщество.

Военный переворот в Нигере

Путчисты захватили власть в Нигере в конце июля. Организация ЭКОВАС, членом которой является и эта западноафриканская страна, и ряд стран Запада призвали мятежников вернуть власть демократически избранному президенту Мохамеду Базуму. При этом государства - члены ЭКОВАС в случае отказа пригрозили хунте военной интервенцией.

По данным Voice of Nigeria, в ходе обсуждений в парламенте ЭКОВАС большинство депутатов выступили против возможного военного вмешательства в дела Нигера. Другие же призвали противостоять военным переворотам.

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