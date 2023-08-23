Война, день 546-й: в РФ рухнул самолет с Пригожиным на борту

В Тверской области разбился самолет, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин. Зеленский заявил на "Крымской платформе", что Крым будет освобожден.

На 546-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Сообщения о гибели Евгения Пригожина

В Тверской области разбился самолет, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Согласно сообщениям российских интернет-СМИ, самолет, принадлежащий компании Пригожина, мог быть сбит системой ПВО. По другой версии, на борту разбившегося самолета могла быть заложена бомба. Всего в Москву направлялись два самолета компании Пригожина. В российских Telegram-каналах отмечают, что глава ЧВК мог, вопреки спискам, находиться и на другом самолете. Ближайшее окружение пока не подтвердило гибели Евгения Пригожина. На месте крушения разбившегося самолета спасатели обнаружили восемь тел, некоторые из них не поддаются опознанию. В сообщениях также говорится, что на борту разбившегося самолета находиля и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Новые атаки дронов по территории России

В московском районе Химки система ПВО сбила беспилотник, он упал на частный дом. "В результате атаки обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами", - сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Министерство обороны России отчиталось об обнаружении и уничтожении в Белгородской области беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, заявили в ведомстве. Между тем в Калужской области силы ПВО сбили два дрона, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, беспилотники были сбиты недалеко от поселка Шайковка в Кировском районе. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, утверждает губернатор.

Несколько российских пограничников получили ранения во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в Брянской области, сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, группа диверсантов была обнаружена около полудня вблизи поселка Луговой Климовского района. Между пограничниками и диверсантами завязалась перестрелка, в результате которой нападавшие отступили, говорится в посте. Накануне о попытке "прорыва государственной границы" РФ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Российские удары по Украине

В результате российской атаки на Измаильский морской торговый порт на Дунае уничтожено 13 тысяч тонн зерна, сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков. Ущерб нанесен нескольким частным зерновым терминалам и складам, где находилось зерно, предназначенное для Египта и Румынии, отметил министр. В общей сложности за месяц Россия, по данным Кубракова, уничтожила 270 тысяч тонн зерна. Он назвал это системными ударами с целью остановить агроэкспорт. С момента выхода РФ из "зерновой сделки" российская армия нанесла восемь ударов по объектам, связанным с экспортом украинской сельхозпродукции. В результате экспортная мощность порта Измаил сократилась на 15 процентов, отметил вице-премьер.

Четыре человека погибли в результате удара российского дрона по школе города Ромны в Сумской области - директор школы, ее заместитель, библиотекарь и секретарь. По словам главы Роменской районной военной администрации Дениса Ващенко, на момент объявления воздушной тревоги в школе находились 19 человек, большинство из которых вышли на улицу.

Российские войска обстреляли село Михайловка Чугуевского района Харьковской области, сообщила прокуратура региона. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35. В результате поврежден склад гражданского предприятия.

Солдаты ВСУ освободили Работино

Бойцы ВСУ водрузили украинский флаг на здании разрушенной в ходе боев школы в селе Работино в Запорожской области, сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. "Исторический день! Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском", - говорится в сообщении.

В аннексированном Россией Крыму прогремел мощный взрыв на мысе Тарханкут в районе села Оленевка. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) утверждает, что это результат уничтожения российского зенитно-российского комплекса С-400 "Триумф". "В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав. Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - заявили в ГУР. Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко без ссылки на источник информации заявил, что в результате атаки в Крыму был уничтожен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион".

Зеленский обещает освободить Крым

В Киеве проходит третий международный саммит "Крымская платформа". Открывая форум, президент Украины Владимир Зеленский пообещал положить конец российской оккупации Крыма и всех других оккупированных территорий в его стране. "Крым будет деоккупирован. Как и все остальные части Украины, которые сейчас пока еще, к сожалению, под оккупантами", - заявил Зеленский. По его словам, подготовка деоккупации украинского полуострова, аннексированного РФ в 2014 году, является основной задачей "Крымской платформы". "Мы понимаем, как вернемся в Крым. Мы понимаем, сколько шагов нужно нам всем сделать. Мы понимаем, насколько это непростая, важная задача. Но мы видим этот путь", - сказал он. Зеленский подчеркнул, что "Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми". "Черное море - это ключ к мировой продовольственной, а значит, и социальной стабильности. Крым - ключ к безопасности в Черном море. Нельзя оставлять ключи в руках террористов, и мы не оставим", - заверил президент.

Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Украину. "Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День независимости Украины", - написал глава литовского государства в сервисе микроблогов X. По его словам, Литва уже в сентябре передаст Украине пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам NASAMS.

Япония предоставит Украине "разнообразную помощь" в размере до 7 млрд долларов "в зависимости от потребностей", сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая по видеосвязи на саммите "Крымской платформы" в Киеве. По словам Кисиды, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", для обеспечения помощи Япония также воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф. "Япония - на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и снова вернуть его на прекрасную украинскую землю", - сказал премьер-министр.

Военная помощь Украине

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо сотрудничество в сфере обороны. "Благодарен за новый, уже 18-й пакет оборонной поддержки - это очень нужные нам сейчас боеприпасы и артиллерия", - написал Зеленский.

Российские компании обходят санкции

Российские авиакомпании в обход санкций с мая 2022 года купили запчасти для своих самолетов Airbus и Boeing более чем на 1,2 млрд долларов США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на таможенные данные. В Россию поставлялись как ключевые компоненты, такие как клапаны давления, дисплеи и шасси, так и бытовые комплектующие для самолетов, в том числе кофеварки, телефонные трубки и сидения для унитазов. Детали американских и европейских компаний попадали в Россию через посредников в Таджикистане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае и Кыргызстане. Сумма в 1,2 млрд долларов - минимальная оценка, которую дает Reuters, проанализировав лишь прямые закупки авиакомпаний без учета поставок других фирм, обслуживающих российский авиапарк.

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